Dit zijn 11 dure auto’s met een viercilinder

Diep in de buidel tasten voor een motor zo groot als menig muesliblik: dat kan met deze 11 auto's.

Als we een schatting mogen doen van de populaire motor (qua cilinders) van het moment, dan is de kans vrij groot dat de meeste auto’s een viercilinder aan boord hebben. Het is ook best een goed compromis voor deze tijd. Een basis viercilinder levert zonder aanzuiging genoeg power voor de kleintjes, maar met aanzuiging zijn vierpitters goed genoeg voor groter spul. Of zelfs bloedsnelle sportversies: Mercedes peutert tegenwoordig 421 pk uit de krachtigste Mercedes-AMG A45 S. Om nog maar te zwijgen over tuners.

Maar het is absoluut niet zo dat door de moderne viercilinders het wiel opnieuw is uitgevonden. Nee, de vierpitter bestaat al zo ongeveer sinds de auto een ding is. Het is niet alleen een downsizingmaatregel van de huidige tijd. Dat even als waarschuwing dat de auto’s in deze lijst ietwat uiteen kunnen lopen. Want het is toch niet het soort motor wat je graag aan lijkt te treffen in de meeste auto’s. Veel mensen prefereren nog steeds een V6, V8 of nog groter. Toch is er nog vrij duur spul te vinden met een vierpitter aan boord. We nemen je mee.

Mercedes V250d 4MATIC Lang by Klassen

Een tijdje geleden brachten we je de überluxe Mercedes Viano Brabus. Het toppunt van luxe gebundeld in de verpakking van een subtiele bestelbus. Vind je de grote velgen en dikke bumpers toch een te grote hint dat jouw bus niet alledaags is? Dan kun je voor nog iets minder geld terecht in een nieuwere Viano, nu genaamd V-Klasse. We citeren even de optielijst:

Deze unieke Mercedes-Benz V250d Extra Lang By KLASSEN® LUXURY te koop bij HCC holland car company. Voorzien van alle denkbare opties, zoals: – TV met Playstation 4. – Nespresso koffieapparaat. – WiFi in gehele auto. – Burmester geluidssysteem. – Champagne koeler. – Koelkast. – Maybach stoelen. – Soft-Close deuren. – 360 graden camera. – Apple TV. – HDMI Aansluiting. Etc.

Zo luxe worden ze bij Mercedes zelf niet geleverd: de V-Klasse in kwestie is langs geweest bij Klassen, een Duits merk wat zich vaker bemoeit met luxe (en gepantserde) auto’s. Je koopt een hoop voor 116.500 euro, maar een grotere motor dan een 250d, een viercilinder diesel die 190 pk levert. Geen strepentrekker, maar het is dan ook een ingetogen busje.

Porsche 718 Boxster GTS

Eén van de meest spraakmakende, dan niet beruchte viercilinders. Porsche introduceerde de Boxster en Cayman origineel als een soort mini-911. Wat er toen niet verloren ging was het gebruik van een zescilinder boxer met een 911-esque soundtrack. De nieuwe 718 Boxster bleef trouw aan het meeste van zijn recept, behalve dan hetgene wat de auto zo gaaf maakte als instap-Porsche: de nieuwe 718 wordt geleverd met een viercilinder boxer. In puristische GTS-vorm en met zijn 366 pk en sprinttijd van 4,0 seconden naar de 100, is het helemaal geen waardeloos apparaat. Maar toch mis je stiekem die heerlijke zescilinder die Porsches zo uniek maken. De duurste 718 Boxster is een GTS die in Eindhoven te koop staat voor 122.750 euro.

Brute Lagoon

Brute is een nieuw merk wat zich specialiseert in het ‘verbeteren’ van Jeeps. De Jeep Wrangler is een Amerikaans werkpaard waar luxe niet gigantisch hoog in het vaandel staat. Brute vraagt zich af waarom niet. Het nieuwe merk presenteert daarom een reeks zeer luxe Wranglers, die bijna onherkenbaar aangepast zijn. Louwman Exclusive heeft zichzelf opgeroepen als officiële Nederlandse importeur van Brute en daarom kun je de auto’s relatief makkelijk bemachtigen. Dit babyblauwe exemplaar genaamd de Lagoon ziet er in ieder geval bijzonder uit door de kleur, de bijzondere velgen en het bijzondere bruine leer op de stoelen. Een Wrangler is al vrij duur in Nederland en je zou zeggen dat dat te maken heeft met de motor. Maar tegenwoordig wordt de Wrangler, en daarmee deze Brute, onder meer aangedreven door een tweeliter viercilinder met 273 pk. Het vakwerk zit hem in dit geval in het interieur, waardoor je meer dan 131.000 euro mag neertellen voor deze Brute. Of 1.718 euro per maand.

Land Rover Defender 90 Autobiography Limited Edition

Eén van de laatste exemplaren van de vorige Defender die van de band rolde. Land Rover maakte er namelijk een sport van om die laatste modellen onder een bepaalde serie gelimiteerde modellen te zetten. Een stokoud recept dus, deze Defender. Daar het één van de gaafste versies is van de Engelse alleskunner, was de staat niet zo aardig voor dit model uit 2015. En dan is het nog niet eens de V8, nee, het is de Diesel. Dat is nou ook niet bepaald een schone motor, maar het is wél een relatief kleine viercilinder. Helaas mag je ook voor dit model diep in de buidel tasten. 134.500 euro om precies te zijn.

Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale Bertone

Een Giulietta met een viercilinder is heel normaal. Tenminste, als je het hebt over de hatchback die Alfa Romeo een paar jaar geleden uitbracht. Al was het voor de originele Giulietta ook niet ongebruikelijk in diens periode, zo rond de jaren ’60. Een speciale versie van de Giulietta heette de Sprint, met een bijzonder koetswerk van Bertone. Stiekem één van de mooiste Alfa’s ooit gemaakt, al lijkt de Giulia Sprint uit diezelfde periode de tongen meer los te maken. Desalniettemin staat er een Giulietta Sprint, met een 1.290 cc grote viercilinder, te koop voor 140.000 euro.

Citroën DS21 Cabriolet

De Citroën DS is met zijn ruim 1.400.000 verkochte units, is bepaald geen zeldzame auto. Maar een auto zo populair vraagt om speciale edities. Een hoop Franse presidenten hebben een limousine gehad op basis van de DS, naast het feit dat carrosseriebouwer Henri Chapron wel raad wist met de sierlijke Godin. De cabriolet is een bekende versie van de DS, maar Citroën bouwde alleen de sedan en stationwagon zelf. Alle cabriolets zijn gebouwd door Chapron en zijn dus zeldzamer dan je denkt. Zo moet je ook dieper in de buidel tasten voor een dakloze DS. Wat niet veranderde door de guillotinebehandeling van de DS is de motor. Dat bleef de smeuïge viercilinder die zo’n 110 pk de weg op stuurde. De DS deed een hoop goed, maar qua motor is het nooit een hele indrukwekkende auto geweest. Hoeft helemaal niet, maar verwacht dus geen gigantische cijfers wanneer je een sierlijke DS tegenkomt. Zoals gezegd: daar de reguliere DS nog redelijk betaalbaar is, kost de cabrio een goed fortuin. 148.500 euro.

Lancia Delta 2000 16V HF Integrale

Denk je aan Lancia, dan denk je aan rally. Het eigenwijze Italiaanse merk heeft meer rallytitels op hun naam staan dan welk merk dan ook. De Stratos, 037 en Delta S4 waren onverwoestbaar in de sport. Omdat de opvolger van dit drietal de laatste der Mohikanen was voor Lancia, zou je verwachten dat de resultaten steeds meer tegen gingen vallen. Dat is niet waar: ook de Lancia Delta HF Integrale wist een hoop successen te boeken. Uiteraard moest er ook van deze auto een straatversie komen en dat was een briljante hot hatchback uit de jaren ’90. Een klassieker in wording. Aangedreven door een 2.0 liter viercilinder levert hij 209 pk. Voor dit nette witte exemplaar mag je 165.000 euro neerleggen. Dat is wel even een smak geld.

Mercedes 190SL

Denk je aan klassieke Mercedes-sportwagens, dan denk je aan de 300SL. En ja, de sierlijke coupé met ‘gullwing-deuren’ is de gewilde auto onder verzamelaars. Zijn kleine broertje is de 190SL en die krijgt dan ook een kleinere motor. En als Roadster-versie is het natuurlijk onmogelijk om deuren met scharnieren in het dak toe te passen. Kortom: de auto lijkt dan wel op een 300SL, het is een andere auto. Dat doet het nodige met de prijzen: de 300SL kan oplopen tot in de miljoenen, terwijl deze SL ‘slechts’ 169.000 euro kost. Met een geweldig mooie beige kap en wielen in carrosseriekleur een mooie manier om je in te leven in het Mercedes van 1960. Qua motor moet je genoegen nemen met viercilinder.

Land Rover Range Rover P400e LWB Autobiography

De krachtigste auto in deze lijst is ook gelijk één van de grootste. Het is het kaliber auto waarin je gewoon een kneiterdikke V8 verwacht. Dat kan ook wel, maar wie het iets milieuvriendelijker wil hebben, zal het wellicht tof vinden dat deze überluxueze Range Rover wordt geleverd met een hybridemotor. Daarmee levert de auto 404 pk en dat is prima voor zo’n mastodont. Het helpende benzineaggregaat van de auto is echter ‘gewoon’ een 2.0 liter grote vierpitter. Je komt niks tekort aan luxe in deze hagelnieuwe ‘Rover, maar dat mag ook wel voor 176.638 euro. Superlatieven. Je hebt ze nodig voor deze gigantische SUV.

Porsche 356A Coupé Continental 1500

Wie overigens die eerdere 718 GTS afschrijft wat betreft gebrek aan historisch besef, dan zit je fout. De 356, de allereerste Porsche, werd ook gewoon geleverd met vierpitters. Ook daar zijn er nog verrassend veel van in ons land, maar er kan er maar één de duurste zijn. Dat is deze 356A 1500 uit 1956. Geleverd in een legerachtige groene tint met Mille Miglia-stickers mag je er vanuit gaan dat die 101.000 km zijn gereden met een lach op het gezicht van de eigenaar. Die zal echter net zo hard lachen wanneer deze auto van eigenaar wisselt, en hij/zij met behulp van de klassiekerbubbel bijna 300.000 euro mag ontvangen. Er zijn zat 356’en te vinden voor de helft van dat geld, maar dit is wel een gaaf exemplaar.

Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II

De duurste viercilinder van ons land is een auto die laat zien hoe briljant zo’n viercilinder kan zijn. En het is een youngtimer/klassieker in wording, nog niet een peperdure gerestaureerde unieke Ferrari, of iets dergelijks. Nee, het is in basis een modale Mercedes 190E. De viercilinder in deze auto is een 2.5 liter grote unit met 235 pk. Helemaal geen gigantisch grote cijfers, maar in combinatie met het gigantische spoiler- en bumperwerk en de velgen, is het een karakteristieke auto vanwege racesuccessen. En zoals gezegd, een klassieker in wording. Qua prijs is het echter al een klassieker: de duurste viercilinder van ons land kost 350.199 euro.