ABT maakt een nieuwe ‘A1 quattro’

Gaver dan dit wordt het niet voor de kleine hatchback.

Kennen we de Audi A1 quattro nog? Misschien wel de heetste Audi in zijn ‘segment’ waar niet het S- of RS-label op werd geplakt. Want los van het feit dat het qua naamgeving een standaard Audi is, is het een waar kanonnetje. Een grote spoiler, dito velgen en een potente versie van de 2.0 TFSI met 256 pk en natuurlijk vierwielaandrijving. Er zijn maar 333 exemplaren gebouwd, wat het een zeldzaam ding maakt. Kortom: het is misschien wel de dikste en meest bijzondere auto die géén sportlabel draagt. Inspiratie voor een lijstje wellicht?

Sinds de A1 quattro uit productie is, kun je nog wel bij Audi terecht voor de S1. Ook bij de nieuwe A1 staat een S-versie op de planning. We moeten er nog even op wachten, tot die tijd kun je voor een dikke vermogensboost al terecht bij ABT. En zij hebben meer nieuws: de dikke A1 (geen S1!) is terug, dikker dan ooit!

Want die standaard A1 ABT is natuurlijk een beetje opgeleukt met nieuwe bumpers en velgen om nog een beetje de schijn te geven dat er onderhuids 400 pk schuil gaat. Bij het nieuwste project van ABT is het anders. Kijk zelf maar.

Het project is een initiatief van Daniel Abt. De zoon van Hans-Jürgen Abt, niet geheel toevallig de eigenaar van ABT. Daniel rijdt momenteel in de Formule E bij het succesvolle team Audi Sport ABT Schaeffler, momenteel een zeer succesvol team. Tot Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne en Mercedes erin komen, maar goed, we dwalen af. Daniel Abt heeft een soort lifestyle-serie ontwikkelt waar deze nieuwe A1 ABT overeenkomsten mee toont.

Wat uiteraard direct in het oog springt is de kleurstelling. De ene kant is zwart, de andere kant rood. In de kleuren zit een driehoekspatroon, wat het een bijzondere livery maakt. De wielen zijn geïnspireerd op de Formule E, ze zijn 19-inch groot en hebben een rode rand op de band om de velg nog groter te laten lijken. Verder levert de auto op praktisch gebied iets in ten faveure van een rolkooi (en minder gewicht). De splitter voor en de grote achterspoiler maken het af. Het geheel is een soort A1 quattro keer S1 RallyCross keer ABT A1. Het verzacht sowieso de wachttijd tot een nieuwe S1 en we durven zelfs te stellen dat Daniel Abt en zijn vader hier een nieuwe Audi A1 quattro hebben neergezet. Waarvoor hulde!

Als je dan echt een nieuwe A1 quattro maakt, dan hoort daar natuurlijk ook een prijskaartje en limitering bij. Daar is het slechte nieuws voor potentiële kopers: de prijs is letterlijk onbetaalbaar en de limitering is letterlijk één exemplaar. Jammer. In het wit met een rood accent in de koplampen had je hem hier zo voor de deur mogen zetten.