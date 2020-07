Zo zien de Nederlandse Polestar dealers eruit

Dit is een eerste blik op de Nederlandse Polestar dealers in drie steden in ons land.

Polestar ziet Nederland als een belangrijke markt. Daarom heeft het Chinees-Zweedse automerk ervoor gekozen om maar liefst vier vestigingen te openen op Hollandse bodem. Zoals al eerder bekend werd gemaakt staan de eerste drie dealers in Rotterdam, Eindhoven en Leidschendam.

Polestar Eindhoven

Tot nu toe hadden we enkel foto’s gezien van ‘Polestar Spaces’ over de grens. Nu krijgen we echter voor het eerst een blik van Nederlandse Polestar dealers. De drempel om zo’n dealer te bezoeken is laag. Het automerk heeft de vestigingen in het centrum van de steden geplaatst. Als je man/vriend/vriendin/vrouw/maîtresse voor kleding gaat shoppen, kun jij even bij Polestar koekeloeren.

Polestar Leidschendam

Dan moet je natuurlijk wel weten waar ze zitten. Polestar Rotterdam is gevestigd op de Meent, nummer 92. Polestar Eindhoven is gevestigd aan de Nieuwe Emmasingel 4. Voor Polestar Leidschendam moet je in de Westfield Mall of the Netherlands zijn. Het adres is Liguster 202. De vestiging in Leidschendam is tijdelijk. Er komt op termijn een permanente vestiging in de Zuid-Hollandse stad.

Alle drie de vestigingen openen morgen de deuren. Later dit jaar opent een vierde vestiging in Amsterdam. Je kunt de modellen van het merk hier in het echt bekijken. Ook zijn er interactieve displays met touchscreens geplaatst. Ook kun je met een maffe bril door de winkel lopen met de Varjo-virtual reality ervaring.

De Nederlandse Polestar dealers maken deel uit van een wereldwijd netwerk. Het automerk is bezig om 50 Spaces op te zetten over heel de wereld.