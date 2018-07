Koop de mooiste Bentley aller tijden

Ja, echt.

Om mee te beginnen: het is raar dat deze Bentley zo mooi is. Waarom? Omdat het een coupéversie is van de Arnage. Laatstgenoemde is een zeer statige auto, maar ik heb hem nooit mooi gevonden. Gek, want het is een luxueuze limousine die de oude styling van Bentley knap in een nieuw jasje steekt. Maar zo’n 20 jaar na zijn introductie is hij toch een beetje verouderd. Jammer, want de auto heeft het in zich om geweldig te zijn.

Van die Arnage kwam in 2007 dus ook een coupé, de Brooklands (rijtest). Of het nou zijn grote derrière is, of de goed getekende coupélijn: de Brooklands is wat mij betreft de mooiste Bentley ooit. Combineer dat met de perfecte statige specificatie die de auto verdient en je wordt heel hebberig. Zoals deze Brooklands die wordt aangeboden op een Duitse website.

Het kan zijn dat de achtergrond je bekend voorkomt en je denkt: perfecte auto? Yeah right. Dit is de dealer die ook een fugazi-RS7 aanbiedt. Maar ze revancheren zichzelf met de Bentley. De rood-rood-rood config is vervangen door een lila-zilver-beige/bruin kleurenschema. De rozige tint is misschien een beetje ‘gewaagd’, maar de auto kan het hebben. Net als de zilveren putdekselvelgen: eigenlijk de velgen die je wilt. De auto mag ook op vijfspaaks staan, maar dat past weer niet bij de lakkleur.

Binnenin waan je je in een simpel interieur met sierhout, leder met ruitjesmotief en een symfonie van bruin. Daar komt ook gelijk het enige nadeel: om een beetje updated te blijven is de auto uitgerust met een klein infoschermpje dat prominent bovenop het dashboard staat. Ook de radio past niet zo goed bij de rest van het interieur, maar daar heeft Bentley zelf een oplossing voor: een houten klepje dat dicht kan. Zo kun je het simpele ontwerp van het dashboard behouden.

Nog een nadeel: een Arnage is tegenwoordig zo afgeschreven dat je er nog relatief voordelig eentje kunt bemachtigen. De in limiteerde oplage (550 stuks) gebouwde Brooklands is alles behalve voordelig. 195.000 euro moet je neertellen om deze auto te bemachtigen. Maar dan koop je wel een perfect Brits pareltje.