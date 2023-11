Trouwstoet doet stout: met 190 km/u rechts inhalen

Jongens, jongens, jongens: moet dit nou? Een trouwstoet rijdt weer eens krankzinnig.

Als mensen in de echt worden verbonden, is dat een meteen een reden om meteen jezelf krankzinnig te gaan gedragen. Een vrijbrief zo u wil. Denk aan die gekke neef van je die ineens actief is op de dansvloer. Of oma die toch een vrij conservatieve mening blijkt te hebben en daarbij keurig over het randje gaat. Of die maffe neef die na twaalf jonge klare besluit uit volle borst mee te zingen.

In principe allemaal vrij onschuldig, totdat ze deel gaan nemen aan het verkeer. En dat is precies waar het hier is fout gegaan. Want sommige mensen vinden het nodig om bij een bruiloft een dikke auto te huren en vervolgens heel erg hard te gaan rijden.

Dikke auto

Nu moeten wij toegeven, een dikke auto rijden en daarbij iets te hard gaan: dat is ons ook weleens overkomen. Dus we moeten zeker niet roomser dan de paus gaan zijn. In dit geval betrof het een trouwstoet van 7 auto’s die op hoge snelheid naar Den Haag reden, dat meldt de Verkeerspolitie Den Haag (en die kunnen het dus weten!).

De auto’s reden op de snelweg nauwelijks te bevatten snelheden van 190 km/u. Oh, wacht: als we kijken naar de afbeelding, dan zien we een Audi RS-Q3 Sportback. In deze auto houdt je je nog in als je 190 km/u rijdt. Een toefje gas geven en je ramt ‘m de begrenzer in.

Echter, omdat slechts 100 km/u is toegestaan overdag op de A13, besloot de politie toch maar eventjes in te grijpen. Niet alleen vanwege de snelheid, maar ook omdat ze met de gevarenlichten aan reden en oh ja: ze haalden het verkeer ook rechts in. Wellicht dat ze van de trouwstoet een rouwstoet wilden maken.

Slechts één rijbewijs ingenomen

Het resultaat? Eén bestuurder heeft direct zijn rijbewijs moeten inleveren. Alle andere bestuurders zijn op kenteken bekeurd. Zij zullen later nog te horen krijgen wat de consequenties hiervan zijn. Aangezien er vier auto’s harder gingen dan 190 km/u, zou je eigenlijk vier maal een ingenomen rijbewijs verwachten, maar dat is hier dus niet het geval.

Daarnaast werden er ook nog andere boetes uitgedeeld aan de bestuurders die deelnamen aan de trouwstoet. Het is overigens niet de eerste keer dat dit voorkomt. In de randstad is het een traditie om dure auto’s te huren bij een bruiloft en dan als een complete volidioot over het asfalt te razen. Of de bruid en bruidegom aanwezig waren, is niet bekend.

Via: Politie Den Haag via Twitter dat nu X heet en de helft minder waard is.