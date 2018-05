Mercedes-AMG GT4 Coupé Edition 1 is een hete verschijning

Een fijn speciaaltje op de vroege morgen.

Wie geen beangstigende, keel dichtknijpende gedachtes krijgt wanneer een portemonnee geopend wordt, maar voor wie de term ‘geld’ slechts een willekeurig woord in de Van Dale is, kan binnenkort bij Mercedes-AMG aankloppen om een behoorlijk zak met duiten te deponeren in de klauwen van de equipe uit Affalterbach. Zij komen namelijk met een exclusieve versie voor het topmodel van de kersverse AMG GT Coupé.

De bekende Edition 1-reeks komt, zoals verwacht, ook naar de nieuwe vierdeurs AMG. Mercedes stelt het speciale model enkel beschikbaar voor de AMG GT 63 S. Het verfraaiingspakket maakt van de 639 pk sterke wagen een nog sportievere bolide. Extra vermogen komt er niet bij, maar AMG verrijkt de GT 63 S in vrijwel alle andere aspecten.

De meest in het oog springende verandering is te danken aan de toevoeging van het AMG Aerodynamics Package. Hiermee krijgt de krachtigste AMG GT Coupé o.a. een nieuwe front splitter, een geoptimaliseerde diffuser en een mechanisch verstelbare, maar gefixeerde achterspoiler. Laatstgenoemde geeft de wagen op topsnelheid (~ 300 km/u) 30 kg extra neerwaartse druk. Niet alleen dat, want de Cw-waarde wordt ook kleiner, dus wordt hij, in theorie, een fractie zuiniger.

Naast het Aerodynamics Package kunnen klanten nog een reeks andere optiepakketten aanvinken, maar deze zijn jammer genoeg niet standaard. Wél standaard zijn de nieuwe 21″ kruisspaak velgen, de kleuren graphite grey magno, diamond white bright of graphite grey metallic en een extra pikant interieur. AMG Performance maakte de stoelen van smakelijk nappa leer en besmeurde de binnenzijde met allerlei gele details.

De Edition 1 is, vanaf deze zomer, voor een periode van 12 maanden te bestellen. De eerste Edition 1’s zullen in september worden geleverd. Spotters, houd de ogen open.