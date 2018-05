Volkswagen kocht marktwaarde Tesla aan batterijen

Pardon?

De zelfontbrander is kort geleden, zonder dat wij daarvan op de hoogte waren, in de doofpot gedaan. Volkswagen deed recentelijk een strategische zet en moest daarvoor flink in de buidel tasten. Terwijl Tesla de kwartaalcijfers met schaamte en moeite durft te produceren, is Volkswagen bezig met het sluiten van lucratieve deals voor de toekomst.

Het gaat om een gigantische verzameling contracten met batterijproducenten, ter waarde van 40 miljard euro. Hiermee moet worden verzekerd dat, wanneer Volkswagen haar elektrische modellen eenmaal op grote schaal begint te bouwen, de wagens ook daadwerkelijk geproduceerd kunnen worden. Wel zo handig, aangezien juist dit één van de hoofdredenen is waarom Tesla nog altijd problemen heeft met de productie van de Model 3.

Volkswagen sloot in maart al soortgelijke contracten af, maar destijds ging het om een bedrag dat slechts half zo groot was. Twee maanden geleden alweer sloot VAG voor 20 miljard aan batterij-contracten af met toeleveranciers, om de auto’s die in de toekomst op Europese en Chinese markten terecht moeten komen te verzekeren van accupakketten. De huidige contracten van 40 miljard bouwen voort op die eerste grote stap.

Het getuigt van een autofabrikant die de magnitude van de situatie beter lijkt te begrijpen dan een amateur, om de Californische elektrogigant maar even oneerbiedig te omschrijven. Volkswagen mikt tegen 2025 op een jaarlijkse elektrische autoproductie van 3 miljoen bolides, dus is het niet minder dan logisch dat het zichzelf nu al bepaalde garanties wil toe-eigenen. CEO Herbert Diess maakte deze intenties meer dan duidelijk. (Bron: Fortune)

“By 2020 we will offer our customers more than 25 new electric models and more than 20 plug-in hybrids. In just a few years’ time, then, across all brands and regions, we aim to put the world’s largest fleet of electric vehicles on the road.”