Vierdeurs AMG GT Coupé is echt, en hij komt héél snel

Ga er maar klaar voor zitten, de wagen zal spoedig arriveren.

Wie ons actief op Instagram volgt (zo niet, wat doe je met je leven?) heeft in de afgelopen weken waarschijnlijk spyshots voorbij zien komen van de nieuwste telg uit de AMG-familie. De formatie uit Affalterbach was de laatste tijd uitvoerig bezig met het testen van hun gloednieuwe titaan. Dergelijke praktijken kunnen maar één doel dienen, en zo blijkt, want Mercedes-AMG heeft er nu zelf een reeks kiekjes uitgegooid, waarbij ze bevestigen dat de auto volgende maand in Genève op het wereldtoneel zal verschijnen.

Er bestaan al tijden geruchten dat de Panamera-concurrent zijn opwachting maakt. Mede dankzij de AMG GT Concept die Mercedes vorig jaar presenteerde stond de auto al hoog op het lijstje van nieuwe auto’s waar wij naar uitkeken. Hoewel hij qua design enigszins lijkt af te wijken van de AMG GT Concept, wordt hij er niet per se minder mooi op. Echter bewaren we ons uiteindelijke oordeel totdat Mercedes-AMG klaar is om de camouflage van de wagen te trekken.

Over de specificaties is nog bijzonder weinig duidelijk. Dat gezegd hebbende lijkt alles erop te wijzen dat wagen aangedreven zal worden door de wel bekende 4-liter twin-turbo V8. Mercedes-AMG wil immers geen overlapping hebben met andere modellen. Dit is ook de reden dat de autofabrikant de nieuwe CLS op zijn best zal leveren als CLS 53, in plaats van als CLS 63.

We kunnen alleen speculeren hoever Mercedes-AMG het vermogen van de vierdeurs AMG GT zal opschroeven. Kijken we naar vergelijkbare auto’s als de E 63 en de E 63S, dan zal hij maximaal 612 pk en 850 Nm aan koppel leveren. Slaan ze eenzelfde weg in als bij de AMG GT Concept, dan kunnen we zelfs rekenen op een vermogensoutput van boven de 800 pk.