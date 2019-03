Deze Volkswagen wordt een toekomstige klassieker

Althans, volgens het merk dan.

Terwijl Audi op het Autosalon van Genève schitterde door de afwezigheid van zijn dieselauto’s, konden we de betere zelfontbranders bij zustermerk Volkswagen wél vinden. Het merk mag met de nieuwe I.D.-lijn dan zijn zinnen hebben gezet op een elektrische toekomst, anno 2019 is er binnen het modellengamma wel degelijk nog plaats voor een lugubere diesel.

Hoewel de Volkswagen Group zijn gulzige dieselauto’s door dieselgate actief stuk heeft moeten zagen, worden toch niet alle zelfontbranders de dood in gejaagd. Vlak voor de beurs in Genève van start ging, kondigde Volkswagen namelijk aan met een Touareg V8 TDI op de proppen te komen. VAG mag dan inmiddels korte metten hebben gemaakt met vrijwel alle krachtige zelfontbranders in zijn gamma, het zal de Touareg gezellig een fors TDI-blok blijven geven.

De ruim twee ton wegende SUV heeft een dubbelgeblazen vierliter V8 die goed is voor 421 pk en liefst 900 Nm. In de praktijk en op papier is het dus een waanzinnig apparaat, ondanks het feit dat hij financieel gezien zeker niet de meest aantrekkelijke auto zal zijn. Zij die durven de V8 TDI-versie aan te schaffen zullen dus diep in de buidel moeten tasten, maar volgens Jurgen Stackmann van Volkswagen krijgen zij daar iets veel belangrijkers voor terug: het wordt naar verluidt namelijk de laatste Volkswagen met een V8 dieselmotor. In andere woorden: dit wordt een verzamelobject.

“We had a long debate, and we believe Touareg is a prime car. It can handle any competitor from around the world. Giving it a V8 twist is a very special honour, and I believe it’s going to be a collector’s car, from day one. I’ve met a lot of Touareg V10 TDI customers, and those that have one will never sell it. It’ll be the same idea with the V8. It’s for those customers who want something very special, and they’ll get it. Most likely, it’ll be the last V8 diesel car you’ll see.”