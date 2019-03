Volkswagen lanceert lauwwarme Polo

Als een GTI te veel van het goede is.

Wie geregeld door de prijslijsten van de Volkswagen Polo zit te grasduinen, zal het vast wel zijn opgevallen. Er zit een gat in het gamma. Alle benzinemotoren zijn driecilinders met een slagvolume van 999 cc. Er zijn vier gradaties, twee zonder turbo (65 pk en 80 pk) en twee mét een turbo (95 en 110 pk). Mocht dat niet toereikend zijn, dan kom je automatisch bij de Polo GTI uit, die juist een dikke 2.0 TSI onder de kap heeft liggen.

Volkswagen heeft dat wereldprobleem opgelost door de Polo uit te rusten met de 1.5 TSI motor. Deze kennen we (onder andere) al uit de Volkswagen Golf. In de Polo levert het blok 150 pk bij 5.000 toeren. Het maximum draaimoment bedraagt 250 Nm bij 1.500 toeren. Standaard word de Polo 1.5 TSI geleverd met een zeventraps DSG-transmissie. De prestaties laten zich het beste omschrijven als ‘redelijk vlot’. Zo kun je van 0-100 km/u sprinten in 8,2 seconden. De topsnelheid bedraagt 216 km/u. Dat geldt dan niet voor de auto die je op de foto’s ziet: volgens de RDW is ‘SP-800-H’ toch écht voorzien van een 95 pk sterke 1.0 TSI.

Enfin, terug naar de 1.5: de Polo met viercilinder TSI is leverbaar in twee smaakjes: Highline en Highline Business R. Voor die eerste betaal je 26.310 euro. Voor de Highline Business R wil de Nederlandse VW-dealer graag 27.755 euro. Dat lijkt flink aan de prijs: voor 1.000 euro meer heb je een Polo GTI!. De Highline-uitvoering is al redelijk compleet met items als een adaptief sportonderstel en adaptieve cruise control. Neemt niet weg dat de technische identieke SEAT Ibiza met dezelfde motor sneller is (dankzij de handbak kon die in 7,9 naar de 100 km/u). En in ‘FR Business Intense’-uitvoering had je die Ibiza al voor 22 mille. We praten in verleden tijd over de Ibiza 1.5 TSI, dat model is namelijk onlangs geschrapt uit het leveringsprogramma.