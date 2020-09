Mercedes-AMG GT73 laat zich zien en horen [video] - Autoblog.nl

We wachten al een tijdje op de Mercedes-AMG GT73. Dit keer duikt een prototype van het nieuwe model op.

Het was Mercedes-AMG zelf die eind vorig jaar zelf een teaser naar buiten bracht van de GT73. We zijn ruim driekwart jaar verder en nog steeds is de dikste variant niet gepresenteerd. Logisch, want de schijnwerpers staan voor nu gericht op de GT Black Series. De Duitsers weten de AMG GT heet te houden door altijd nieuwe varianten uit te brengen.

Wat begon als AMG GT en GT S is inmiddels uitgegroeid tot een imperium aan modellen. Het laatste beetje melk dat ze kunnen wringen is de GT73. En stiekem kunnen we ook niet klagen over al die varianten die Mercedes-AMG uitbrengt. Het zijn stuk voor stuk brute apparaten. Je kunt je alleen voorstellen dat sommigen allang het overzicht zijn verloren.

De Mercedes-AMG GT73 zal de meest krankzinnige uitvoering van de 4 Door worden. Alsof de 639 pk sterke 63 S 4MATIC+ al niet genoeg was, komt er een nóg krachtigere variant. De GT73 is een hybride die de 4.0 twinturbo V8 gaat combineren met een elektromotor. Het verwachte systeemvermogen zal uitkomen op om en nabij de 800 pk.

Dit najaar is toch wel de verwachting dat Mercedes-AMG het doek trekt van de GT73. Wellicht dat AMG nog een klap gaat uitdelen aan de nieuwe Porsche Panamera. Sinds kort heeft de Panamera het Nürburgring record in handen voor snelste ‘executive’ auto. De krachtigere GT73 heeft genoeg in zijn mars om dat record van Porsche te slopen. YouTuber statesidesupercars spotte een AMG GT73 in het bekende territorium.