Officieel: Dacia Sandero (Stepway) voor Nederland - Autoblog.nl

Nederlandse informatie met betrekking tot de nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway is nu bekendgemaakt. Hoezee!

Middels een aankondiging die hier ook op Autoblog voorbijkwam weet je inmiddels dat de Dacia Sandero én Logan in het nieuw zijn gestoken. Die laatste mag je meteen vergeten. Tenminste, als je in Nederland woont. De Logan sedan brengt Dacia niet naar ons land. Wel relevant voor Nederland zijn de nieuwe Sandero en de Sandero Stepway.

Als de crisis er bij jou financieel hard heeft ingeslagen is misschien zo’n Dacia ook wel interessant voor je. Je koopt een moderne auto voor een scherpe prijs. Dacia zegt uiteraard deze formule ook weer toe te passen op de vernieuwde modellen. We moeten het Roemeense merk op hun blauwe (?) ogen geloven. De Nederlandse prijzen volgen pas in een later stadium.

Europeanen zijn gek op Dacia’s. Van de Dacia Sandero verkochten ze er sinds 2017 bijna 2,1 miljoen exemplaren. De Sandero Stepway was tot nu toe goed voor 1,3 miljoen verkopen. Het merk heeft geen revolutionaire veranderingen doorgevoerd aan het concept. Zo zijn de buitenmaten gelijk gebleven. Wel heb je nu kekke LED-verlichting en een modern interieur. Ook introduceert Dacia nieuwe motoren voor de Sandero. Deze komen met een kersverse handgeschakelde zesversnellingsbak of een eveneens nieuwe automaat.

Ben je na dit verhaal ook zo enthousiast geworden? Vanaf januari kun je kwijlen voor de ramen van de showroom. Dan verschijnen de nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway bij de dealer.