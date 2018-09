Mercedes-AMG ONE doet ‘Ring sneller dan 5:19’

Game on!

Het is op dit moment nog een beetje lastig hoe we de Mercedes-AMG ONE moeten plaatsen. Net als van de Aston Martin Valkyrie weten we dat het een waar beest gaat worden, maar zonder daadwerkelijke bewijzen is het moeilijk te zeggen wat we kunnen verwachten.

Volgens Mercedes-AMG baas Tobias Moers hoeven we de ONE echter niet te vergelijken met een ander model dat uit de poorten van Affalterbach is gekomen. Deze hypercar is een voertuig van een andere orde en gaat auto’s als de LaFerrari en 918 Spyder ver, ver voorbij. In een interview met Motoring laat Moers weten dat de ONE nog sneller kan zijn op de Nürburgring Nordschleife in vergelijking met de Porsche 919 Hybrid Evo (waar hebben we dat eerder gehoord?). Laatstgenoemde verbijsterde vriend en vijand door een bizarre tijd te rijden van 5:19.546. Daarmee trekt de AMG-baas een blik open, want met dit gevaarlijke statement creëer je verwachtingen. Zeker als je weet dat we het hebben over een straatauto, terwijl de Evo een volbloed racer is.

Helaas nemen dit soort mega-projecten enorm veel tijd en ontwikkeling in beslag. Mercedes-AMG is nog volop aan het testen met de ONE en van een productiestadium is nu nog geen sprake. Sneller dan de Evo of niet: uiteindelijk zal de ONE voor veel eigenaren toch fungeren als pikverlenger op de boulevard van Cannes, voor het casino van Monaco of de straten van Knightsbridge in Londen.

Over de uiteindelijke naam is officieel nog niets bekend, maar het is bijna zeker dat de auto volledig Mercedes-AMG ONE heten. Dit laatste is via TheSupercarBlog naar buiten gekomen. Klanten van over de hele wereld, waaronder Instagrammer Manny Khoshbin, zijn deze week aanwezig bij een exclusieve preview in München waar deze naam werd gecommuniceerd. De Duitse autofabrikant gebruikt publiekelijk nog steeds de interne naam Project One. Daarnaast is bekend geworden dat 55 van de 275 exemplaren naar de Verenigde Staten zullen gaan.