Porsche 919 Evo VERPULVERT Nürburgring-record [updated]

Er blijft niets van over.

Kunnen we stellen dat Porsche met de 919 Evo de meest krankzinnige raceauto op aarde heeft gemaakt? Vanaf vandaag wel. De auto was eerder dit jaar al sneller dan een Formule 1-wagen op Spa-Francorchamps, maar was recentelijk te vinden in de Eifel om het 35 jaar oude record van Stefan Bellof te breken. We dachten dat Porsche direct het record zou slopen, maar de equipe heeft tot vandaag gewacht om een échte poging te doen. Na één run is het record gesneuveld, met een enorme marge.

5:24.375, zoveel tijd had Timo Bernhard vanochtend nodig om zijn verschrikkelijk snelle Porsche 919 Evo over de Nürburgring Nordschleife te knallen. Daarmee was de Duitser bijna een minuut sneller dan de allersnelste ronde die Stefan Bellof in 1983 in zijn Porsche 956 plaatste. Het oude record van Bernhard’s jeugdheld Bellof stond op 6:11.13.

Reken er overigens maar op dat Bernhard, die vorige week nota bene nog vader werd, vandaag nóg sneller zal gaan. Zoals gezegd zette Timo de ronduit indrukwekkende tijd tijdens zijn eerste run. Er zullen er ongetwijfeld meer volgen, want Porsche zal niet willen stoppen totdat het onderste uit de kan is gehaald. We blijven het artikel updaten met de nieuwe snelste tijden van Bernhard.

UPDATE 1: En jawel! We hebben het artikel nog niet geplaatst of Porsche publiceert alweer een nieuwe snelste tijd. Ditmaal knalt de wagen in 5:19.546 door de Groene Hel. Bernhard vernietigt het record van Bellof nu daadwerkelijk bijna met een minuut. Bedenk, dat is een gemiddelde van 235 km/u! Als ze zo door blijven gaan, is Timo Bernhard straks vijf jaar jonger!

UPDATE 2: Het lijkt erop dat Porsche genoegen neemt met twee runs en de verbluffende tijd van 5:19.546. Porsche heeft een foto vrijgegeven dat men het record viert met werknemers (zie hieronder). De Duitsers hebben inmiddels ook een persbericht gelanceerd, waarin staat dat er later vandaag meer beelden en data onthuld worden. Wanneer deze online komen, zullen we deze uiteraard direct plaatsen. We bidden voor een onboard.