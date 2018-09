Rijles moet voorkomen dat bezorgauto’s worden gesloopt

Netjes leren rijden door middel van een extra cursus.

Je hebt een B-rijbewijs nodig om in de bezorgauto’s van Picnic te rijden, maar dit betekent niet dat ook iedereen geschikt is voor een chauffeurstaak. Wie zich in een stad begeeft heeft ongetwijfeld zo’n klein vrachtautootje gezien. Er rijden honderden door heel Nederland, maar niet zonder slag of stoot. Het bedrijf grijpt nu in naar aanleiding van eerdere ongelukken.

Het vereist namelijk enige kunde om met zo’n auto te rijden. Het is geen Mazda MX-5 en de balans is soms lastig te zoeken. De boodschappen moeten slim geladen worden, want dit heeft serieuze invloed op de rijbalans van de auto. Het is meerdere keren voorgekomen dat een bezorger een auto van Picnic heeft gesloopt. Door bijvoorbeeld een bocht te scherp te nemen kan het gebeuren dat de auto op z’n kant gaat. De auto en de boodschappen raken hierdoor beschadigd.

Picnic is het zat dat er telkens ongelukken gebeuren en gaat chauffeurs van een rijopleiding voorzien. Door een extra cursus aan te bieden hoopt Picnic het aantal ongelukken terug te laten dringen. Het bezorgbedrijf maakt gebruik van de Goupil G4. Dit is een elektrisch autootje uit Frankrijk met een laadvermogen tot 1200 kilo en een actieradius van maximaal 135 kilometer. (via NOS)

Fotocredit: Wijkagent Charlie Braam via Twitter