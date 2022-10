Leuke toercabrio voor 4.000 euro – Autoblog Advies

Eens even zien of er een leuke toercabrio is voor dit geld.

Toerritten. De aanvraag ging specifiek over toerritten. Daarbij moesten we ons eventjes achter de oren krabbelen. Autorijden speciaal voor de fun, dat gebeurt dus gelukkig nog! Edwin is op zoek naar een leuke cabriolet. Hij heeft op dit moment een BMW 7 Serie, maar die mag gelukkig nog eventjes blijven.

Hij zoekt er een leuke auto voor de fun bij. In het bijzonder voor de toerritten. Hij is op zoek naar een cabriolet voor zo’n 4.000 euro. Hij snapt dat hij daarvoor geen gloednieuwe auto heeft en ook geen bijna nieuwe. We moeten dus op zoek naar een goedkope cabrio met één keiharde eis: er moet een stoffen kap op zitten.

Een klapdak, nee, dat kan niet voor Edwin. Dus al die Coupé-Cabrio’s (die je – eerlijk is eerlijk – eenvoudig in het budget kunt vinden) vallen bij voorbaat af. Het is gelukkig niet de eerste auto en de aanwezigheid van de grote BMW doet ons vermoeden dat een keer een goede onderhoudsbeurt geen probleem is, maar dat weten we niet zeker. We gaan dus niet vol inzetten op Jaguar XJ12’s die aan restauratie toe zijn.

Enfin, de wensen en eisen van Edwin voor leuke toercabrio kun je hieronder lezen.

Huidige / vorige auto’s: BMW 7 serie Koop / lease: Lease Budget: 4000 Jaarkilometrage: 20000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Auto voor de toerritten. Gezinssamenstelling: Alleenstaande ouder met kind van 6 Voorkeursmerken / modellen: Golf 4 cabrio, Mx 5 cabrio No-go merken / modellen: Auto’s met een klapdak. Een echte cabrio heeft een stoffen dak.

De Cabrio-markt is een beetje een rare. De meeste cabrio’s zijn verkocht tussen 1995 en 2005 ongeveer. In de winter zijn ze aanzienlijk goedkoper, in de zomer worden ze iets prijziger wanneer de zon eerder opkomt. Dus in principe is het nu goede moment om te kopen.

Er zijn een hoop aanbieders voor leuke toercabrio’s. Gezien de leeftijd en kilometerstanden hoef je niet te verwachten dat een handelaar garantie gaat geven. Koop dus van een particulier. Check de kentekens en hoe lang de auto in bezit is geweest. Staar je niet blind op kilometerstand. In sommige gevallen zijn cabrio’s de tweede of derde auto geweest. Ook komt het bij cabrio’s geregeld voor dat ze altijd binnen hebben gestaan. Dat heeft een enorm effect op de staat van de kap. Bekijk alle algemene cabrio tips hier!

BMW 318Ci Cabriolet (E46/2C)

€ 3.995

2002

220.000 km

Wij stonden er ook van te kijken: dit past gewoon in het budget! Een heuse E46-generatie van de BMW 3 Serie. Volgens @jaapiyo is dat de beste BMW ooit gebouwd (en daarmee ook de beste auto ooit gebouwd). Dat is niet helemaal het geval hoor. In dit geval heb je wel de fraaie koets van een cabriolet, in combinatie met een nogal futloze 1.9 viercilinder. Het ding is echt niet vooruit te branden. Qua wegligging en stuurgedrag is het tegenwoordig een vrij hopeloze auto, maar destijds was dit niet verkeerd qua stijfheid.

Dat zegt trouwens ook veel over de rijdende panna cotta’s waar de E46 mee concurreerde. In het budget is het wel enorm uitkijken geblazen. Standaard en kaal heeft de voorkeur over niet-originele accessoires. Een sobere uitvoering met sluitende historie zal je veel blijer maken. Qua onderhoudskosten is het een oude BMW, dus deze heeft gewoon zorg nodig. Als je het bij houdt, valt het mee. Als je het laat verslonzen, is het heel erg lastig om weer op niveau te geraken. De aandachtspunten bespreekt @Wouter met je in dit BMW 3 Serie Aankoopadvies!

Mini Cooper Cabrio (R52)

€ 3.950

2005

200.000 km

De Mini vinkt een behoorlijk aantal hokjes aan. Er is een achterbankje dat enigszins bruikbaar is, er is een softtop aanwezig en voor wat het is, stuurt het goed. Dat vingervlugge van de hatchback is helaas verloren gegaan. En in plaats van ‘net vlot genoeg’ is het prestatieniveau acceptabel. Maar het ziet er leuk uit en is behoorlijk waardevast. Als je er een beetje zuinig op bent, verkoop je ‘m over twee jaar ook voor dit geld.

Onderhoud is wel een dingetje, want het is geen 206 qua kosten of een Yaris qua betrouwbaarheid. Dus check even goed van te voren wat voor vlees je in de kuip hebt qua onderhoud en storingen. Dat geldt in principe altijd als je voor 4 mille gaat shoppen, maar bij de Mini moet je er extra scherp op zijn. Bekijk hier ons Mini R50-aankoopadvies voor de aandachtspunten!

Saab 9-3 Cabrio 2.0t S Cabriolet

€ 3.950

2000

185.000 km

Waarom niet gaan voor de allerslechtste Cabriolet ooit gebouwd? Het is tevens namelijk een van de beste toercabrio’s ooit. Dat klinkt tegenstrijdig en dat klopt ook. Deze Saab is een beetje ambivalent. Het koetswerk zo ontiegelijk slap, dat als je met een wiel de stoep op rijdt met het portier open, je deze niet kunt sluiten. Echt, de carrosserie is slapper dan de excuses van Alfred Schreuder na een potje voetballen tegen Napoli.

Dat gezegd hebbende, Saab heeft alle sportiviteit er bewust uit gehaald en er een heerlijke cruiser van gemaakt. Als rustgevende toermachine zijn er weinig betere auto’s. De motor is een absolute heerlijkheid en die 154 pk versies zijn niet stuk te krijgen en heerlijk smeuïg. Ook handig, elke 9-3 Cabrio heeft standaard lederen bekleding. Wel zo praktisch. Onderdelen zijn verrassend goed verkrijgbaar. Er zijn contreien waar men nog graag rijdt met Saabs. Deze doelgroep beschikt vaak over de pecunia om ze rijdend te houden.

Mazda MX-5 1.6i Cabrio (NB1)

€ 3.990

1998

200.000 km

Ja, je noemde ‘m zelf al, de Mazda MX-5. Het is in principe de beste keuze als je een leuk sturende auto wenst. Geen elektrische stuurbekrachtiging, een atmosferische motor, geen directe injectie, nauwelijks luxe aan boord en een laag gewicht. Dit rijdt serieus leuk. Geen luxe toercabrio, maar een sportieve toercabrio! Elke rotonde is een feestje. Ze zijn niet supersnel, maar met het dak open maakt dat niet uit. In het budget kun je kiezen uit enigszins nette 1.6i’s of 1.8i’s met ietsje meer ervaring. De motoren zelf zijn heel erg betrouwbaar.

Waar je wel op moet letten bij deze Mazda is roest, roest en nog eens roest. We hebben het hier over een 24 jaar oude auto. Het is dus niet afwachten of de auto roestvrij is, maar hoe het roestprobleem is aangepakt. Sommige MX-5’jes hebben veel binnen gestaan en dat zie je meteen. Als het gaat om onderhoud en upgrades ben je aan het juiste adres: er zijn enorm veel specialisten en onderdelen zijn goed verkrijgbaar.

MG TF135

€ 3.999

2005

125.000 km

Lekker Brits rijden kan dus ook gewoon voor dit geld, zonder dat er Mini op staat. Deze MG TF is een gefacelifte MG F. Het is een sportwagentjes met midden motor waarbij het lastig te bepalen is wat het moet zijn: een comfortabele cabrio of sportieve roadster? Gezien de plaatsing van de motor en aandrijfassen, denk je het laatste.

Qua aankleding (veel TF’s zijn lekker luxe aangekled met fraai leder) weer het eerste. Naar moderne maatstaven is het geen bijzonder sportieve of strakke auto, maar wel eentje waarbij je echt aan het rijden bent. De stuurbekrachting is hydraulisch, de Rover K-Serie viercilinder is gretig en het gewicht is relatief laag. Verwacht echter geen Lotus Elise met stoelverwarming.

Smart Roadster (R452)

€ 3.950

2004

170.000 km

Dat Lotus Elise-verhaal mag je wél bij deze auto toepassen. De Smart Roadster is namelijk een raszuiver sportwagentje. De filosofie erachter is ook briljant. De meeste ‘echte’ sportwagens met achterwielaandrijving zijn vrij prijzig, ook in gebruik. Het idee van de Smart Roadster was dat er zoveel mogelijk onderdelen van de reguliere smarts werden gebruikt. Er gaat nogal wat eens kapot aan een Smart en ook aan de Smart Roadster, maar alle onderdelen zijn goedkoop.

Om te rijden zijn het echte sportwagentjes. Je zit laag en de besturing is prettig direct. De balans is fabelachtig en de reden waarom je deze auto moet willen. De transmissie is de grote angel. Die is echt verschrikkelijk. Anno 2022 heeft het wel iets geinigs en er zijn effectie software-upgrades voor. Gezien de eisen van het advies, -zo leuk mogelijk voor de weekenden voor zo min mogelijk geld – moet je eigenlijk deze kiezen. Je zit wel aan de onderkant van het aanbod.

Ford StreetKa

€ 3.500

2005

80.000 km

Net als bij de Mazda MX-5 moet je gaan zoeken naar een exemplaar dat binnen heeft gestaan. Deze auto’s kunnen namelijk notoir roesten. En dan bedoelen we écht hard. Wanneer zag jij voor het liefst een originele Ford Ka? Precies. De StreetKa is een Ka, maar dan met een Italiaans koetswerkje. Deze leuke toercabrio is namelijk door Pininfarina ontworpen en gemaakt (voor de puristen, Ghia deed de conceptversie). Net als de Smart is de StreetKa lekker krap, maar wel een echt bochten-riddertje. Wel zit je in de Ka misschien net iets te hoog.

De motor daarentegen is geinig blokje. 100 pk schoon de haak is niet extreem veel, maar voldoende om lol te hebben met deze Ford. De transmissie heeft vrij korte overbrengingen. Het is een lekker obscuur karretje die – op de roestpreventie na – niet al te veel kost in onderhoud. En je hebt een cabriokapje van stof. Man, wat wil een mens nog meer? Met toercabrio bedoelen we meer: je hebt veel lol op normale wegen. Een rit naar Italië is nogal afzien.

YOLO: Audi A4 3.0 TDI quattro Avant (8H)

€ 3.999

2006

390.000 km

Ja, het is een beetje lastig om een Yolo te vinden. Alles met een open dak en dikke motor is namelijk best wel duur. En toen kwam deze voorbij… Een Audi A4 Cabriolet is stiekem nog altijd een mooie auto om te zien. De faceliftversie die wij hier hebben is wél frisser en moderner, maar niet fraaier dan het veel strakkere origineel. Maar daar gaat het niet om. De techniek aan boord van dit monster. Het is namelijk een adem in: drie liter zescilinder vierentwintig kleps commenrail turbodiesel met automaat én vierwielaandrijving (let op dat kan dus ook allemaal stuk).

Waar veel cabrio’s gebouwd zijn voor een paar leuke tochtjes, kun je met deze A4 alles doen. Dus ja, op een dijkweggetje zal je meer lol in de Smart hebben. Met deze Audi kun je echter ook op wintersport, zomervakantie, zakenreis, boodschapjes doen en al het andere. Het is een machtige auto met bijzonder fijne stoelen. Alhoewel, we kunnen ons voorstellen dat je met een kilometerstand als deze te maken hebt met een beetje ingezeten stoelen. Een ander dingetje dat inherent is aan de kilometerstand: onderhoud. Dat is lekker prijzig. Net als de motorrijtuigenbelasting. En de brandstof. Check hier dan ook ons Audi A4 Cabrio aankoopadvies!

