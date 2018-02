Heeft de Audi RS4 van ABT eindelijk genoeg vermogen?

Meer vermogen is altijd het antwoord.

ABT staat werkelijk in brand van al het werk dat ze de laatste maanden hebben verricht. Na eerder, in volgorde, de Audi RS3 en de Audi RS5 van extra saus te hebben voorzien, zijn ze ook de auto die daartussen valt niet vergeten. Nu heeft de Audi RS4 vanuit huis al flink wat paarden meegekregen, van ABT weten we dat de stal nooit groot genoeg is.

Hierom hebben ze de 2,9-liter V6 in de RS4, die inmiddels geen V8 meer heeft, met behulp van de ABT ECU opgevoerd tot liefst 510 pk. De standaard RS4 daarentegen beschikt over ‘slechts’ 450 pk. Ook het koppel is behoorlijk opgeschroefd, van 600 Nm naar 680 Nm. Mede door het extra koppel zal de ABT RS4 aanzienlijk sneller optrekken. Hoeveel vlotter de ABT RS4 zal zijn ten opzichte van de 4,1 seconden die de ‘normale’ nodig heeft willen ze echter nog niet zeggen.

De trend van het maximaliseren stopt overigens niet bij het vermogen. Het lijkt namelijk dat ABT er alles aan heeft gedaan om het uiterlijk zo imponerend mogelijk over te doen komen. De velgen zijn zo gigantisch dat er amper rubber omheen lijkt te zitten, terwijl de achterzijde knalpijpen vertoont waar André the Giant zijn armen nog in kwijt zou kunnen. Aan de andere kant, het oversportieve exterieur wordt uitgebalanceerd door een nieuwe ophanging en stabilisatoren, die sneller bochtenwerk zouden moeten bevorderen. We zien het voor deze keer dus door de vingers.

Als kers op de taart vertelt Hans-Jürgen Abt, CEO van de tuner, dat het na alle projecten die het de laatste tijd de wereld in heeft geschoten óók nog een verrassing meeneemt naar de Motor Show van Genève. We wachten gespannen af.