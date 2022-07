Rijkswaterstaat gaat de Nederlandse snelwegen weer veilig maken!

Ze gaan namelijk de omgekeerde Nederlandse vlaggen weghalen die de boze boeren langs de snelwegen hebben gehangen. Goed zo Rijkswaterstaat!

De boze boeren, we hebben er allemaal mee te maken. Is het niet omdat je dankzij hun blokkeeracties op de snelwegen lekker door kunt rijden, dan is het wel vanwege de lege schappen in de supermarkten. De producten kunnen namelijk niet geleverd worden omdat de boeren de distributiecentra blokkeren.

Maar de goede verstaander die vaak over de Nederlandse snelwegen tuft, is ongetwijfeld nog meer opgevallen. Mocht je nu niet weten waar ik het over heb; ik bedoel de omgekeerde Nederlandse vlaggen die daar zijn opgehangen.

Nederlandse vlaggen hangen op z’n kop

De omgekeerde Nederlandse driekleur is een uiting van protest geworden door de boeren. Met deze symbolische actie willen de boeren aangeven dat ze hulp nodig hebben.

Dat zit zo. In de scheepvaart werd het omkeren van de vlag in vroeger tijden gebruikt om aan te geven dat een schip in nood was. De boodschap nu is dan ook: we draaien de vlag op z’n kop, want ons land is in nood. Alleen hangen de boeren die omgedraaide Nederlandse vlaggen op gevaarlijke plaatsen.

Tot groot ongenoegen van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat gaat de vlaggen weghalen

De vlaggen hangen namelijk op plekken langs de snelwegen waar ze voor gevaar kunnen zorgen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld van de viaducten waaraan ze zijn bevestigd afwaaien en op een passerende auto terechtkomen.

Ook staan er vaak boodschappen op geschreven die de automobilisten willen lezen. En da’s ook gevaarlijk, want als je aan het lezen bent, hou je je ogen niet op de weg. Met alle eventuele gevolgen van dien.

Weghalen dus. En dat gaat Rijkswaterstaat dan ook met onmiddellijke ingang doen. Oh ja, alleen de vlaggen langs de snelwegen, maar niet die op binnenwegen en andere provinciale wegen. Daarvoor is Rijkswaterstaat niet verantwoordelijk, maar de gemeenten en provincies zelf.

De vlaggen worden vernietigd en dus niet teruggegeven aan de boeren. Wat mij betreft terecht. Als je de ‘heilige’ Nederlandse driekleur op deze manier misbruikt, mag je hem inleveren ook. En nooit meer een vlag bezitten!

Dat zal ze leren!!