Volkswagenbusjes aller landen, verenigt U

Er komt namelijk een legendarisch treffen van Volkswagenbusjes terug op de kalender.

Goed nieuws voor alle fans van Volkswagens die er ook van houden om gezellig samen te komen met andere berijders van hun favoriete merk. Nadat bekend werd dat het grote GTI treffen tóch doorgaat, keert er nog een evenement terug op de agenda.

En zoals je in de titel al kon lezen draait het hierbij om Volkswagenbusjes. Eigenaars, liefhebbers op andere belangstellenden, moeten hiervoor naar Hannover, waar van 23 t/m 25 juni het VW Bus Festival 2023 plaatsvindt. En dat is dus de grootste bijeenkomst van Volkswagen-busjes ter wereld.

Volkswagenbusjes naar Hannover

Volkswagen verwacht dat er zo’n 6.000 Volkswagenbusjes en meer dan 60.000 bezoekers op het het festival afkomen. Overigens werd dat voor het laatst in 2007 georganiseerd.

En als je daar dan bent, is er genoeg te doen. Ten eerste zijn er dus de Volkswagenbusjes, maar die had je waarschijnlijk al door. Maar wacht, er is meer! Er zal live muziek te horen zijn, er is een onderdelenmarkt en een grote foodhall waar je curryworst kunt kopen.

Mocht je willen gaan, of gewoon meer willen weten, dan moet je even op deze link klikken. Daar kun je vanaf morgen 10 uur kaartjes kopen. En als je echt heel graag Volkjwagenbusjes wil kijken, zorg dan dat je dat ook direct om die tijd doet, dan krijg je korting. Al maakt dat misschien niet zoveel uit, je hebt al een kaartje vanaf 5 D-Mark Euro.

Misschien komen wij ook wel in onze ID-Buzz. Lekker het hele weekend worst eten!

Wie gaat er mee?