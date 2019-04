Daimler: “geen idee hoe Kim Jong-Un aan onze auto’s komt”

Drive it like you stole it?

Tussen de grootmachten in de wereld waar we alles van weten, zoals China, Rusland en de Verenigde Staten, is er nog een land wat door vele mensen bestempeld wordt als ‘levensgevaarlijk’. We hebben het dan natuurlijk over de Democratic People’s Republic of Korea, beter bekend als Noord-Korea. Door extreme censuur en het machtsmonopolie van leider Kim Jong-Un, weten we maar een paar dingen zeker over het kleine Aziatische land. Wat we wel weten is dat de hoofdstad Pyongyang is, de leider een gevaarlijke vent is en we hebben een globaal beeld van wat voor soort auto’s er rondrijden.

Het is heel simpel: of je rijdt een gedrocht met een BMW-grille, of een Kia Sorento met een Mercedes-grille, of een tank. De eerste twee zijn te basaal om Kim mee te vervoeren, die laatste is juist weer een beetje teveel van het goede. Met een houding tegen de VS alsof er een kernoorlog kan ontstaan, ga je Donald ook niet even lief aankijken of je een Cadillac mag lenen. Dan kun je, zoals Poetin, kiezen om zelf iets te laten bouwen. Maar Kim Jong-Un haalde zijn limo’s uit Duitsland. Laatst bij een aantal meetings kwam hij aanzetten in een Mercedes S600 Pullman Guard en een Mercedes-Maybach S62, aldus AP News (ze zullen een Maybach 62S bedoelen, niet iedereen is petrolhead).

Het is echter verboden voor VN-landen en bedrijven in die landen om luxe producten te verkopen aan Noord-Korea. Dit om Kim Jong-Un te overtuigen dat hij zijn kernwapens moet wegdoen. Daarom fronsten er wel wat wenkbrauwen bij de peacekeepers toen duidelijk werd dat Kim zich voortbewoog in producten van Daimler. Het opvallende is echter dat Daimler zelf even stomverbaasd is. Zij hebben geen idee hoe Kim Jong-Un aan de Mercedessen is gekomen.

We have absolutely no idea how those vehicles were delivered to North Korea. For Daimler, the correct export of products in conformance with the law is a fundamental principle of responsible entrepreneurial activity.

Dan nog is men niet blij met hoe Kim Jong-Un de regels dus aan zijn laars lapt. Het moge duidelijk zijn dat de verkoop van de Mercs volledig buiten Daimler, en daarmee de officiële VN-regelgevers, om is gegaan. Meestal is het gebruik van je producten een hele goede reclame voor je bedrijf, maar voor Daimler is deze product-placement nogal ongemakkelijk.

