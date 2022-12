Lezersvraag: Zouden jullie niet eens iets van ONS willen weten?

Laten we de zaken gewoon eens omdraaien in deze lezersvraag. Ik bedoel, we zijn er nou toch?

Het is een -bijna- wekelijks terugkerend fenomeen tegenwoordig op Autoblog. De lezersvraag. Naar mijn bescheiden mening toch wel een van de wekelijkse hoogtepuntjes hoor. Naast natuurlijk het wekelijks terugkerend auto-advies dat @willeme ons telkens presenteert. Of de verhalen van @rubenpriestiest over de perikelen van de dikke bakken die hij hij nu weer heeft gekocht.

Of de wekelijkse rijtest van @wouter niet te vergeten. Elke maandag weer een feestje. En dan krijg je er als gratis bonus ook nog eens elke dag het heetste autonieuws bij. Eigenlijk best een leuke site, als je het zo bekijkt.

Wat wil je van ONS weten?

Als je sommige reacties leest op de artikelen die we hier plaatsen, zou je denken dat er hier louter een stel onbenullig en tevens ongevoelige robots-met-maandagochtendissues aan het werk zijn. En dat is dus het geinige, dat is helemaal niet zo.

Zo zijn we voor zover we weten (alleen bij @willeme weten we het niet zeker) gewoon allemaal mensen van vlees en bloed. Met eigen levens die zich ook weleens buiten de burelen van Autoblog HQ afspelen. Wisten jullie bijvoorbeeld dat onze hoofdredacteur @michaelras een begenadigd klootschieter is en elk jaar probeert mee te doen aan het NK in Geesteren? Vast niet hè?

En zo zijn er nog veel meer dingen die onderbelicht zijn gebleven als het op de talenten van onze scribenten aankomt. Tijd om daar eens verandering in aan te brengen.

Stel je vraag!!!

Daarom, stel ons jouw lezersvraag en wellicht antwoorden wij naar waarheid. Dat kan gaan over auto’s, maar ook over gezin, huisdieren en lievelingsgroenten. (In mijn geval gefrituurde doperwten met kipnuggetsmaak)

Wij zijn heel benieuwd waar jullie mee komen!