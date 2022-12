Welke bruine zal ik vandaag eens nemen? Je kan ze allebei kopen!

Da’s altijd wel weer grappig. Eén koop waarbij meer producten krijgt, maar -in dit geval- wel in dezelfde bruine kleur.

Het moet je kleur zijn; bruin. In het geval dat dit niet zo is, hoef je dit artikel eigenlijk niet verder te lezen, (maar namens de financiële administratie wel bedankt voor het klikken) want vandaag worden er TWEE bruine voertuigen in 1 koop aangeboden. Maar het is wel een beetje een gekke combinatie.

Het gaat namelijk om 1 vierwieler in een custom bruine kleur en een tweewieler in dezelfde bruine kleur. Al is deze auteur (@nicolasr hier, goedemiddag) wellicht een beetje kleurenblind, want volgens hem/haar/hen/die/deze die het duo verpatst is het tweetal namelijk niet voorzien van een bruine wrap, maar van een bronzen. Maar ja, da’s allemaal 1 pot nat.

Welke bruine monsters krijg je eigenlijk?

Allereerst het vierwielige bruine monster dat te koop staat op onze favoriete occasionsite Marktplaats.nl. De kenner -en dat ben jij- had direct al in de gaten dat het zich hier om een Bentley handelt. Een Continental Flying Spur om precies te zijn. Da’s die variant waarin de spits van Feyenoord ook de twee materiaalmannen en een supporter kon meenemen.

De hardware is overigens prima in orde, je krijgt altijd een 6 liter W12 met 2 turbo’s. Daarmee schopt deze bruine mastodont het dankzij de 561 pk tot een top van 321 kilometer per uur. Laat je overigens niet voor de gek houden als je het kenteken ziet, da’s er eentje van begin dit jaar, maar de wagen is uit 2008.

Inmiddels heeft hij ‘slechts’ 103.000 kilometer gelopen en da’s niet veel voor zo’n lang leven. Maar als je al denkt dat dit een goed verkoopargument is, dan heb je het interieur nog niet gezien.

De Bentley heeft een sterrenhemel!

Jazeker, ze hebben een sterrenhemel in de bruine Bentley gezet. En dan niet zo’n obligate als in een gemiddelde Rolls-Royce, maar eentje die je maar liefst in 15 verschillende kleurtjes kunt laten stralen. Kom daar maar eens om bij een Cullinan ofzo. Kortom, allemaal redenen om deze bruine Bentley te kopen.

En oh ja, je krijgt er voor de gevraagde 45.000 piek ook nog eens een motorfiets bij, gewrapt in dezelfde bruine kleur. Da’s een Honda en heeft zoals gezegd twee wielen. Meer heb ik daar niet over te zeggen, want we lullen hier over auto’s, ja? Maar dat je hem erbij krijgt is altijd grappig.

Daarom, neem een kijkje op de advertentie en misschien heb jij straks wel zes wielen waarmee je de blits kan maken.