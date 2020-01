Zandvoort: “We hebben om Assen vooral flink gelachen”

Schuddebuiken baasje.





Als alles goed gaat dan doven op 3 mei de lichten voor de start van de eerste Nederlandse F1 Grand Prix sinds 1985. Dat zal dan gebeuren in Amsterdam Beach Zandvoort, de badplaats waar voor de tweede wereldoorlog al geracet werd om de beau monde naar het Nederlandse strand te lokken. Inmiddels lijkt dit weer soort van ‘logisch’, maar een dik jaar geleden was dat nog allerminst het geval. Naast Zandvoort maakte namelijk ook het TT Circuit in Assen aanspraak op het binnenhalen van de F1.

Deze vurige tweestrijd nam zelfs potsierlijke trekjes aan. Zandvoort beweerde op een gegeven moment dat Liberty Media hen de race ‘beloofd’ hadden, maar Assen bestreed dat vervolgens publiekelijk. Hoewel beide circuits als we heel eerlijk zijn niet bijzonder geschikt zijn voor het houden van een F1 race, dachten velen dat Assen dan nog altijd wat meer kans had dan het ‘rustieke’ Zandvoort. Dat bleek ook wel uit de hotelreserveringen, want in het weekend waarop de F1 race plaats moest gaan vinden waren de Assense hotels al snel volgeboekt. Helaas voor de vroegboekers die gehoopt hadden op goedkoop verblijf tijdens de race resteert hen nu dus niks behalve het verkennen van de Hunebed Highway.

Als glorieuze overwinnaar van een dergelijke strijd past natuurlijk trots, maar ook een beetje sympathie voor je tegenstander die een smadelijke nederlaag te verwerken krijgt. Helaas zit dat laatste er niet in bij de directeur van Zandvoort Robert van Overdijk, die bij de Telegraaf laat optekenen dat ze ‘vooral veel gelachen hebben’ om Assen:

Om Assen hebben we vooral veel gelachen. Toen zij zich meldden, waren wij al langere tijd in gesprek met de FOM [Liberty Media]. Laat ik het zo zeggen: de hele discussie rondom Assen, speelde vooral in een bepaald deel van Nederland. Mensen die erbij betrokken waren en de overheid, wisten dat het feitelijk een non-issue was. Onze concurrentie zat hem in Buenos Aires, Kopenhagen en Las Vegas, maar niet in Assen.

Ouch, burn! Uiteraard kwam deze boude uitspraak Robert meteen op veel kritiek te staan, met name vanuit Assen-fans. Sommigen spreken van ‘een beginnersfout van een beginnend bestuurder. Van Overdijk is inmiddels dan ook al teruggekrabbeld als een koukleum bij de nieuwjaarsdijk. Via Twitter laat hij weten:

Geen enkele intentie gehad tot een denigrerende opmerking richting @ttcircuitassen , excuses. Alle respect voor hun belangrijke rol in de nationale- en internationale sport.

Kijk, dat is nou weer jammer. We hadden ’s lands popcorn-verkopers een #sorrynotsorry wel gegund…