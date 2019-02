De Polo GTI is nu leuker én goedkoper

Ook in Nederland!

Goed nieuws voor de automobilist die juist een beetje een leuke auto wenst. Een van de snelste auto’s in de klasse van compacte hot hatches is zojuist leuker geworden. We hebben het over de Volkswagen Polo GTI. Zeker gezien het bedrag dat je dient uit te geven voor de Polo GTI (zo’n 30 mille), heb je enorm veel power tot je beschikking: 200 pk! Onlangs heeft @Wouter er een rondje meegereden en hij was er zeer over te spreken.

Het is niet de ultieme bochtenridder (die eer gaat waarschijnlijk weer naar de Fiesta ST), maar het is een zeer capabele allrounder met een enorm snelheidspotentieel. Een klein smetje op de feestvreugde was wellicht de zeventraps DSG-transmissie. Op zich een aardige bak, maar het betrekt je niet echt bij het autorijden. Iets wat je natuurlijk wel wenst in een Hot Hatch.

Handbakken hebben tegenwoordig twee nadelen: dankzij de hogere CO2 (dus meer BPM) is een handbak vaak duurder. Daarbij is de techniek zo ver dat een automaat ook nog eens sneller is. Bij de Polo GTI heb je géén van beide nadelen. Ten eerste de prestatie: de Polo GTI is exact even snel met handbak als met DSG: 0-100 km/u in 6,7 seconden en een topsnelheid van 240 km/u. Een groot voordeel is de prijs: die daalt namelijk met 1.800 euro! Dat betekent dat de Polo GTI met handbak 28.570 euro kost.