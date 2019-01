Mercedes draait Bottas de duimschroeven aan

Valtteri mag vast gaan solliciteren bij Williams.

De toekomst ziet er opeens iets minder rooskleurig uit voor Valtteri Bottas. Eerder deze winter had teambaas Toto Wolff nog niks anders dan lieve woordjes over voor zijn tweede rijder. In zijn ogen had Bottas het verdiend om races te winnen en was de call in Rusland om hem aan de kant te laten gaan voor Lil’ Lewis ontiegelijk zwaar geweest om te maken. De Fin had een uitermate belangrijke bijdrage geleverd aan Mercedes’ titel in het kampioenschap voor constructeurs zo luidde het. Technisch gezien is dat ook zo, want zonder de punten van BOT zou Mercedes vlak achter Red Bull Racing derde zijn geworden in het WK. Doch een vijfde plaats in de eindstand met nul overwinningen in dezelfde auto waarmee je teamgenoot kampioen wordt valt moeilijk te verkopen als een puike prestatie, ongeacht welke ‘excuses’ je er voor hebt.

Nu we officieel aanbeland zijn in 2019 verandert Mercedes-honcho Toto Wolff, tevens voormalig manager van Bottas, zijn toon. De teambaas stelt Bottas voor een vrijwel onmogelijk lijkende uitdaging, want Lewis’ wingman moet in 2019 hetzelfde niveau halen als Hamilton, zo stelt Wolff tegenover Autosport:

Valtteri knows exactly where he needs to be next year. He needs to have all the bad luck gone and perform on a level with Lewis. That is what is needed for the 2020 year. He knows very well that, and he has that in him. Lewis improving means Valtteri needs to improve. I’ve seen that improvement all the time with him, but you are going against a five-time world champion. He needs a start where it’s right up there with Lewis and all the other drivers for the championship. That is what he needs.

Wolff voegt er nog net niet aan toe dat als Bottas faalt dit hoge doel te behalen hij eruit vliegt bij team zilver, maar dat lijkt wel ge├»mpliceerd. Vooral nu Esteban Ocon in de coulissen staat te wachten op een vrij zitje moet dat geen lekkere situatie zijn voor Bottas. Het goede nieuws voor de Fin is dat zijn voorganger Rosberg tijdens Mercedes’ dominantie ook een slechter seizoen kende versus Hamilton in 2015 ten opzichte van in 2014 en vervolgens tegen alle verwachtingen in toch terug wist te slaan in 2016. Of Bottas dit ook kan klaarspelen valt te bezien, maar wij hebben er een hard hoofd in. Als we Toto op zijn woord mogen geloven, wordt het in dat laatste geval waarschijnlijk het laatste jaar van VB77 bij Merc.