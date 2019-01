Feest! Regio Zandvoort steunt terugkeer Formule 1

Die hebben we vast in de pocket.

In alle tumult rondom de mogelijke terugkeer van de Formule 1 naar Nederland wordt er vooral gekeken naar welk van de twee circuits het meest geschikt is om het circus te huisvesten. Echter, over de gevolgen die een dergelijk evenement op de lokale omgeving en bevolking zal hebben, horen we tegenwoordig juist bijster weinig. Uit een onderzoek van het Haarlems Dagblad blijkt nu waarom: de bevolking staat te springen om het idee.

In een poging in kaart te brengen hoe de lokale bevolking van het Circuit Zandvoort precies denkt over een terugkeer van de Formule 1 op “zijn” circuit, heeft het dagblad een representatief onderzoek uit laten voeren. Hieruit zijn vooral positieve geluiden voortgekomen. Met name bewoners van Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Zandvoort, etc) staan achter het idee dat de Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort gehouden kan worden. Volgens het dagblad stonden deze ondervraagden nog massaler achter het idee dan mensen die iets verder van het circuit wonen.

Tegelijkertijd vonden de ondervraagden uit Zuid-Kennemerland dat de overheid best de portemonnee mag trekken voor een dergelijk evenement. Goed, we weten dat Rutte stellig heeft gezegd dit nooit te zullen doen, het is fijn om te weten dat de lokale bevolking overwegend positief achter het idee staat. Uit het onderzoek is gebleken dat de ondervraagden Zandvoort vooral prijzen om zijn historische waarde. Op dit gebied schiet het TT Circuit van Assen zeer tekort. De bevolking gaf juist weer weinig om het feit dat het circuit in bezit is van Prins Bernhard. Dit kon ze nog minder interesseren dan dat Zandvoort gepromoot wordt als Amsterdam Beach. Over de onvermijdelijke files waren de ondervraagden verdeeld.

Het is enigszins opmerkelijk dat men zo positief heeft gereageerd op een mogelijke terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Er bestaat namelijk alweer lange tijd tegengeluid in de vorm van ‘Rust Bij De Kust’, een platform dat door middel van een petitie probeert de komst van het circus tegen te houden. Daarbij zijn ook de omgevende gemeenten van Bloemendaal, Heemstede en ook deel van de gemeenteraad van Haarlem tegen een Formule 1-race op Zandvoort.