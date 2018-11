Toto Wolff wil dat Hamilton níet wint

Dat lijkt raar, maar Toto wil écht dat iemand anders wint.

Dit weekend is het alweer de laatste race van het seizoen. We gaan het ongetwijfeld nog recapituleren, maar het seizoen kende opmerkelijke winnaars. Ricciardo won de GP van China (die Max had moeten en kunnen pakken) en de GP van Monaco (die Max had moeten en kunnen pakken). Hamilton won uiteindelijk de titel, maar had in het begin nog behoorlijke concurrentie van Sebastian Vettel, die dit seizoen vijf races wist te winnen. Verstappen wist net als Ricciardo twee races te winnen, alhoewel dat er dus een paar meer hadden kunnen zijn. Als laatste heeft Raikkonen zelfs een overwinning behaald. Eén naam ontbreekt er en dat is die van die andere Fin: Valtteri Bottas.

Bottas heeft dit jaar nog geen enkel race gewonnen. Dat geeft aan hoe knap de prestatie van Hamilton is, want het was de Brit die echt het verschil maakte in de Mercedes van dit jaar. Er zijn seizoenen geweest dat je gewoon standaard de Mercedes op P1 en P2 zag staan. Volgens Wolff is Valtteri Bottas de ‘Wingman’ geweest voor Hamilton:

De druk om het kampioenschap is van de ketel. We kunnen de laatste race er dus vol voor gaan. Onze Silver Arrow heeft dit seizoen 10 races gewonnen en we willen daar eentje bij op kunnen tellen. Deze moet voor Valtteri zijn, hij heeft een paar keer een P1 verloren dankzij pech of teamorders.

Toto wil dus ook de laatste race winnen, de hebberd.

Ook al hebben we de rijders- en constructeurstitel al binnen, deze moet er bij. We hebben vier keer achter elkaar gewonnen op Yas Marina. Ondanks dat het een baan is met veel langzame en medium-snelheid bochten. We hebben goede stappen vooruit gemaakt op soortgelijke banen met onze auto. We hebben er vertrouwen in dat we in Abu Dhabi goed kunnen presteren, zodat we het seizoen perfect kunnen afsluiten.

Hopelijk is er een Limburger die dit feestje gaat verstoren. Mocht hij of een andere coureur dan Bottas winnen, dan is Valtteri de eerste coureur, sinds Michael Schumacher, die een seizoen lang niet in een Mercedes een race won. Ook een mooie prestatie.