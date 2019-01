Mercedes: “onze dominantie is aan Schumacher te danken”

Grote woorden die wij volledig geloven, dat gebeurt niet vaak.

Toen Mercedes in 2010 het gelijknamige Formule 1-team van Ross Brawn overnam nadat het uit het niets dubbelkampioen was geworden, was het zeker niet zo competitief als in 2009. Als fabrieksteam had Mercedes geen loophole in de regels uit kunnen buiten en vertikte het, in tegenstelling tot Brawn GP een jaar eerder, direct bij de beste teams te horen. In plaats daarvan moest het team enkele jaren ploeteren voordat het succesvol kon worden.

Hoewel Mercedes ongetwijfeld sneller succes gewild zal hebben, heeft het lange-termijn denken van de Duitsers zich meer dan uitbetaald. In de eerste drie jaren dat Mercedes weer deelnam aan de Formule 1 kwam het niet verder dan twee vierde plaatsen in het constructeurskampioenschap. De meeste punten kwamen in deze jaren (2010-2012) grotendeels van de hand van Nico Rosberg. In zijn debuutjaar voor het team scoorde Nico bijna het dubbele aantal punten van Schumacher en dit deed hij twee jaar later weer. Nico was in die eerste jaren eveneens de enige coureur die een overwinning wist te scoren. Tijdens de Grand Prix van China in 2012 schonk Rosberg Mercedes zijn eerste overwinning sinds 1955.

Echter, zoals zo vaak het geval is in de Formule 1 heeft het ook hier geen zin om enkel en alleen te kijken naar de statistieken. Toegegeven, ze vertellen wel degelijk een deel van het verhaal, maar zeker niet alles komt hieruit naar voren.

Natuurlijk was de man met de vuurrode helm lang niet zo oppermachtig tijdens zijn tweede Formule 1-carrière als in zijn eerste. In zijn laatste drie jaar in de Formule 1 wist Michael zijn eigen records in de sport niet te verbeteren. Er kwam geen overwinning bij en ook een pole position moest hij uit zijn hoofd zetten – al kwam hij wel degelijk dichtbij tijdens de Grand Prix van Monaco in 2012. We kunnen ons afvragen of het hem iets zal hebben uitgemaakt. Zijn competitieve kant was hij uiteraard niet kwijtgeraakt, maar bij Mercedes had hij een andere missie: de weinige jaren waarin hij nog écht goed voor de dag kon komen, wilde hij gebruiken om de autofabrikant groot succes te brengen.

Schumacher wist als geen ander dat een dergelijke hegemonie in de Formule 1 niet uit de lucht komt vallen. Nee, net als bij Ferrari zou een missie als deze ook bij Mercedes een jarenlange opoffering van bloed, zweet en tranen vergen. Afgaande op de statistieken lijkt zijn invloed op het uiteindelijke succes van Mercedes klein, maar achter de schermen heeft Schumacher wel degelijk geholpen de zaken op orde te brengen.

Dit vertelt teambaas Toto Wolff ook op de vijftigste verjaardag van de zevenvoudig wereldkampioen. Wolff, die pas aan het begin van 2013 werd opgenomen in het team en zodoende maar weinig direct met Schumacher heeft samen kunnen werken, laat vandaag nogmaals weten hoeveel Michael in die drie jaar voor Mercedes heeft kunnen betekenen. De Oostenrijker begint zijn verhaal niet met specifieke details, maar deelt in plaats daarvan juist een anecdote van zijn eerste persoonlijke ontmoeting met Schumacher.

“I remember when I first met Michael back in 2012, it was on a flight from Zürich to Singapore. He was sitting next to me and asked me if I was up for a game of backgammon. I think that I’m a decent backgammon player, but he absolutely crushed me in the first two rounds because I was so star-struck. Once I was over that, my game improved, and we ended up playing and talking for the entire flight. We had a really good and honest conversation and when we landed it felt like I had known him for much longer than I actually did.”

Door de gelukkige anecdote van Toto krijgen we een goed beeld van de manier waarop Schumacher impact kan hebben op mensen om hem heen. Het is slechts een van zijn vele talenten die hij in de Formule 1 rijkelijk heeft kunnen showcasen. Van 2010 tot en met 2012 had de Duitser het meest ervaring in de sport en dit kon hij dus goed gebruiken om Mercedes naar nieuwe hoogtes te helpen. Dit echoot ook Wolff in zijn besluitende quote:

“Michael is one of the founding fathers of the success we have had in the last five years. There is no other driver like him and his vast experience contributed tremendously in the development of our team. He played a crucial role when we re-joined F1 and was one of the people who laid the foundation for our future success. We’re extremely grateful for everything he did for us.”

Net als Wolff willen wij Schumacher een fijne verjaardag wensen. We hopen nog altijd op zijn herstel.