Cupra DarkRebel, een elektrische shooting brake

Hey, die hadden we nog niet vaak gezien. Een elektrische shooting brake, want dat is deze Cupra DarkRebel.

Elektrische hatchbacks, crossovers en SUV’s kennen we al genoeg. De stations beginnen langzaam te komen (denk aan de Peugeot e-308 SW) en bij Cupra boren ze een carrosserievorm aan die we nog nauwelijks in elektrische layout hebben gezien. Namelijk de shooting brake. De Cupra DarkReble is er zo’n eentje.

Het is een bijzonder concept. In dit geval is niet één hoofddesigner en een team verantwoordelijk voor het design. Nee, de DarkRebel is ontworpen aan de hand van 270.000 Tribe-leden, zoals het Spaanse merk dit zelf omschrijft. Meer dan 270.000 leden van de Cupra Tribe zijn in de Hyper Configator van Cupra gedoken om de DarkRebel te ontwerpen.

Uit al die verschillende configuraties is één finale design gekomen. En dat is de Cupra DarkRebel waar je nu naar kijkt. Leden van de Cupra Tribe zijn onder andere ambassadeurs van het merk, zoals FC Barcelona-spelers Alexia Putellas, Marc ter Stegen, Ansu Fati en acteur Daniel Brühl (speelde Niki Lauda in de film Rush).

2-zitter

Tot nu toe was het concept een virtuele aangelegenheid. Op de IAA in München presenteert Cupra de DarkRebel als een echte auto. Het merk omschrijft het model als een volledig elektrische sportwagen in de vorm van een shooting brake. Er zijn maximaal twee zitplaatsen, dus zo praktisch als bijvoorbeeld een Ferrari GTC4Lusso is deze Cupra zeker niet.

Het is een vrij radicaal vormgegeven ontwerp. Lijkt me best pijnlijk om door aangereden te worden. De elektrische auto is dan ook een concept. Een eventuele productieauto zou veel ‘vriendelijker’ ontworpen worden om aan de toelatingseisen te kunnen voldoen. Met een concept kun je nu eenmaal alle kanten uit. Dat is precies wat Cupra heeft gedaan met de DarkRebel.

Details

Het ontwerp heeft bijzondere details. Zoals de Spine, die net als de kiel van een zeilboot is gemaakt van transparant materiaal. Verder is het logo verlicht en verandert de donkerviolette lakkleur van de auto, afhankelijk vanuit welke hoek je naar de showcar kijkt. Het design van de velgen is geïnspireerd op de racewagens van het merk.

Het dak heeft een warmtecamera en in staat om het klimaat in de auto zo aangenaam mogelijk te maken. Interessant is dat de kieuwen onder de voorruit lucht kan afvoeren. Aan de hand van kleuren in de interieurverlichting is af te lezen of het interieur opwarmt of afkoelt. Techniek die je best terug kan gaan zien op toekomstige Cupra’s.

4,5 meter lang

De shooting brake is 4,5 meter lang, 2,2 meter breed en 1,3 meter hoog. Bij de Volkswagen Groep zijn ze gek op gerecyclede materialen en dus ook bij Cupra. 90 procent van het interieur is gemaakt van 90% biologisch afbreekbaar bamboe. Dat je het even weet.

Zelf zien?

Als je de Cupra DarkRebel in het echt wil zien moet je afreizen naar München. Op de Cupra ‘Open Space’ in de Duitse stad is de showcar van 4 tot en met 10 september te zien. Het is een echt concept, er is niets bekendgemaakt over een eventuele productieauto.