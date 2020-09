Skoda Enyaq iV voor minder dan 40k op je stoep! - Autoblog.nl

Volkswagen heeft de ID.4, Skoda de Enyaq iV. En het ding is verrassend interessant geprijsd.

Vraag een gemiddelde Nederlander wat deze persoon zoekt in een auto en je krijgt ongetwijfeld drie dingen te horen. Ruim, zuinig en betaalbaar. De meeste grote elektrische auto’s voldeden nog niet aan het betaalbare plaatje, maar daar is in 2020 verandering in gekomen. We hebben de Polestar 2 (nog best prijzig), maar ook de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq iV. Laat die laatste nu net de officiële Nederlandse prijs hebben bekendgemaakt.

Skoda Enyaq iV prijs

De Enyaq iV gaat een potentiële topper worden, want de vanafprijs ligt op 39.990 euro. Dat is inclusief BTW en kosten rijklaarmaken. Voor dit jaar is het subsidiepotje op, maar voor volgend jaar is er weer op beperkte schaal 4.000 euro overheidssubsidie beschikbaar. We hebben het dan over 35.990 euro.

Voor die 39.990 of 35.990 euro heb je een Enyaq iV 60 met een 58 kWh accu en 390 kilometer WLTP actieradius. Het model daarboven ia de Enyaq iV 80. Deze heeft een 77 kWh accu en brengt je 510 kilometer ver. Dit voorlopige topmodel is er vanaf 46.990 euro. Door deze prijs valt het topmodel buiten de subsidieregeling.

Standaarduitrusting

De Enyaq iV 60 is een elektrische SUV met achterwielaandrijving, de Enyaq iV 80 heeft vierwielaandrijving. Laatstgenoemde mag ook een gewicht van 1.200 kg trekken. De SUV is lekker ruim en achterin de Skoda Enyaq iV heb je 585 liter bagageruimte. Standaard zaken op elke auto zijn onder andere LED-koplampen, 19-inch lichtmetalen velgen, Digital Cockpit, een 13-inch infotainmentdisplay, DAB+ digitale radio en 2-zone Climatronic airconditioning.

Beschikbaarheid

Je kunt standaard snelladen met 50 kW of optioneel met 125 kW. In het laatste geval is de auto in 40 minuten op te laden van 10 tot 80 procent. De Skoda ENYAQ iV 60 is naar verwachting vanaf medio oktober te bestellen. Leveringen beginnen in het voorjaar van 20