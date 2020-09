Deze auto's zijn stiekem een generatie ouder - Autoblog.nl

In plaats daarvan hebben ze het oude model even opgekalefaterd. De auto’s in dit overzicht zijn allemaal een generatie ouder.

Afgelopen week werd de Nissan Z Proto onthuld. Een tweezits coupé met achterwielaandrijving en 400 pk. Hoe geweldig is dat? Heel geweldig! Echter, bij het zien van de foto’s vonden we de Z Proto wel heel erg veel lijken op zijn voorganger. Natuurlijk, het koetswerk en interieur waren compleet nieuw, maar de architectuur was dat niet.

Collega @Loek ging daar even iets verder op in en warempel: er waren wel heel veel clues dat dit niets meer dan een Nissan 370Z was met nieuw koetswerk. De reacties waren niet van de lucht. Dat we zo lopen te zeuren terwijl Nissan met zo’n gave auto op de proppen komt. Blasfemie!!!

Laten we beginnen met het feit dat het natuurlijk geweldig is dat de Nissan Fairlady Z-sage een vervolg krijgt. En dat de auto identiek is aan zijn voorganger, is niet compleet nieuw. Er zijn meer auto’s die voortborduren op het uitgaande model en zijn stiekem een generatie ouder. Dat kan verschillende redenen hebben. Denk aan gebrek aan geld, een woekerende crisis, een segment met lage aantallen (en hoge ontwikkelingskosten) of een combinatie daarvan.

Porsche 968

Bij Porsche zijn ze er gek op om op een bepaalde basis door te ontwikkelen. De Porsche 924, 944 en 968 zijn allemaal gestoeld op dezelfde basis. Met name de 968 ziet er duidelijk afwijkend uit, maar is dus eigenlijk twee generaties ouder. Natuurlijk is de 911 ook een constante doorontwikkeling. Alle 911’s tot 1988 stonden op dezelfde basis. Daarna is er meer vernieuwing, maar die slaat altijd een generatie over. Dus de 964 & 993, de 996 & 997 en 991 & 992 zijn technisch nauw aan elkaar verwant. Kortom, we kunnen een compleet artikel vol schrijven over Porsches die stiekem minder nieuw zijn dan je denkt.

BMW X5 (F15)

Ook BMW maakt zich weleens schuldig aan het betere kopieer- en plak werk. In het geval van de BMW X5 was dat ook niet zo gek. Die auto was aan het einde van zijn carrière nog behoorlijk de maatstaf in zijn klasse en door de kredietcrisis was er iets minder geld om een compleet nieuw model te ontwikkelen. De G15 was in feite dezelfde auto, maar naast een nieuwe koets, nieuw interieur, nieuwe motoren én nieuwe transmissies, was de auto ‘identiek’ qua basis. De G15 is ook de enige ‘volume’ BMW waarvan geen LCI model is.

Volkswagen Golf VI

In principe kunnen we het artikel vullen met Volkswagens. Het merk heeft heel veel modellen en heeft deze methode vaker toegepast. Een bekend voorbeeld is de Volkswagen Golf VI. Het probleem met de uitgaande Golf V was dat de kwaliteitsbeleving op een te laag peil stond en dat er ook nog eens te weinig aan werd verdiend. Met de Golf VI zette Volkswagen dat recht. Het model was een evolutie, maar een generatie ouder dan de ‘VI” deed vermoeden.

De basis was exact hetzelfde, maar het koetswerk en interieur waren compleet nieuw. Over het interieur gesproken, dat was in de VI aanzienlijk hoogwaardiger. Destijds vonden we het bijzonder dat Volkswagen dit voor elkaar wist te boksen. Achteraf gezien was duidelijk dat men bespaard had op zuigerringen voor de TFSI motoren, software-ontwikkeling voor de TDI-motoren en er scheen iets te zijn met de DSG-bakken.

Nog meer Volkswagens

Maar er waren meer Volkswagens die een generatie ouder zijn dan je denkt.. De Touran Midi MPV was van 2002 tot 2015 exact dezelfde auto, ondanks twee ingrijpende facelifts. De Passat B6 en B7 zijn ook identiek. Volkswagen heeft het geintje weer toegepast met de Golf VIII. Herkenbaar, want met de Dieselgate en de investeringen voor de ID-modellijn, moet er ergens op bezuinigd worden. De Golf VIII is dan ook een Golf VII.

Mercedes SLK (R172)

We hadden het de vorige keer over de Mercedes SLK, die op het laatste moment omgedoopt werd tot SLC. Maar de SLK van die generatie was iets minder okselfris dan het uiterlijk deed vermoeden. Jazeker, ook deze was een generatie ouder. De SLK van de derde generatie was namelijk in principe de dezelfde auto. Het koetswerk en interieur was afwijkend, maar het platform en de basis van de auto niet. Wederom was dat niet heel erg erg, want de R171 was een enorme vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger.

Subaru Impreza (GG)

Ook Subaru is er niet vies van om dezelfde techniek weer een keertje te gebruiken. Bij Subaru is het voornamelijk de bedoeling dat alle techniek ook daadwerkelijk functioneert. Het leuke is dat veel van die techniek behoorlijk uitwisselbaar is. Bij een Legacy, Forester of Impreza kun je de aandrijflijnen vrij eenvoudig uitwisselen. Dan hebben we het over de modellen van 1992 tot 2008 ongeveer. De Impreza in 2000 luidde een nieuwe periode in voor het merk uit Japan. Van best wel anoniem ging men over naar best wel lelijk. Om dit recht te zetten, kwam eind 2002 al een nieuwe neus beschikbaar die ok-ish was. De neus in 2006 was weer ouderwets ‘huh?’.

Opel Corsa (E)

Ook hier komt het uitstellen door een crisis. General Motors is nooit echt goed geweest voor zijn Europese merken. Op zich begrijpelijk, want in veel gevallen hebben de Amerikanen er zelf niets aan. De Opel Corsa bijvoorbeeld. De vierde generatie Corsa werd gebouwd in samenwerking met Fiat. De Corsa stond op hetzelfde platform als dat van de Fiat Grande Punto. De Corsa E (de S15 voor intimi) stond ook op het SCCS-platform. Dat niet alleen, de auto’s leken in de verte erg op elkaar. Uiteindelijk zou blijken dat alleen het dak anders was. Al het plaatwerk en het interieur was vernieuwd, maar in basis was de Corsa in 2018 nog altijd dezelfde auto als de Corsa in 2006.

Mercedes S-Klasse (W222)

Net als bij de BMW X5 was de Mercedes S-Klasse enorm competent. Ook hier had de fabrikant in kwestie te maken met een financiële crisis. Ook zat Mercedes met de typegoedkeuring voor de airconditioning. Dus wat deden ze? Simpel, de W221 naar W222 was technisch gezien een facelift. Je kon het nog zien aan de pilaren en de ‘stance’ van de auto. Dat is eigenlijk met alle auto’s in dit lijstje het geval. Ondanks dat de W222 een grondige facelift was, bleef het model wel aan de top van zijn klasse staan. Mercedes hoefde in die periode geen eens zijn best te doen, blijkbaar.

Ferrari F8 Tributo

Bij Ferrari is het overigens niet anders. Tot voor kort hanteerden ze dezelfde strategie als Porsche. Dat betekent dus een compleet nieuw model en dan de opvolger een doorontwikkeling daarvan. Denk aan de Ferrari 308 en 328, de Ferrari 348 en F355 en tot slotte de 360 Modena en F430. Maar daarna gebeurde er iets opmerkelijks. De Ferrari 458 Italia kwam als compleet nieuwe opvolger van de F430. De opvolger, de 488 GTB, was in feite dezelfde auto, maar dan vernieuwd. Tot zover niets vreemds onder de zon. Het gekke is, is dat de opvolger van de 488 GTB, de F8 Tributo, wederom dezelfde auto is.

Nissan Z Proto

En zo komen we uit bij de Nissan Z Proto. Ook Nissan heeft er dus voor gekozen om de auto door te ontwikkelen. Waar is het dan ‘anders’ voor de Nissan Z Proto? De Nissan Z Proto is gebaseerd op de Z34, maar die was weer heel sterk verwant aan de Z33, de basis van de 350Z. Echter, de 370Z had een kortere wielbasis en was wat stijver. Maar de architectuur van de bodemplaat, motor, aandrijfas en wielophanging zijn een milde doorontwikkeling. Van 2008 tot 2020 werd de Z34 niet echt doorontwikkeld. Normaal gesproken krijgen modellen die lang meelopen toch een paar updates om vers te blijven.

De Z34 kreeg een facelift in 2014 en dat was het. Op het gebied van verfijning, finesse, technologie en dergelijke viel veel te winnen. Dat gebeurde niet. De auto heeft absoluut zijn charme, maar het gebrek aan doorontwikkeling zorgde er vooral voor dat je beter een occasion kon kopen voor een fraaie voor de prijs: je kocht immers toch dezelfde auto. Dan als laatste: is het erg? Nee. Helemaal niet. Waarschijnlijk kan Nissan een 400 pk sterke 400Z veel goedkoper in de markt zetten dan de Toyota Supra, die meer overkomt als een BMW met ander koetswerk wat feitelijk ook het geval is.

Ook kunnen we vaststellen dat nieuwe auto’s bij lange na niet altijd beter rijden of in elk geval LEUKER rijden dan oudere auto’s. In dit geval lijkt de 400Z een soort cultauto te gaan worden. De auto voor mensen die houden van veel vermogen, knappe looks, handbak, achterwielaandrijving en een ouderwetse rijbeleving.