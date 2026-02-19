Mercedes EQA- en EQB-klanten krijgen gratis een nieuwe accu!

Een dure grap: Mercedes moet tienduizenden accu’s vervangen.

Mercedes kwam vorig jaar onder vuur te liggen, na een terugroepactie vanwege eh… brandgevaar. Bij de EQA en EQB kon er kortsluiting ontstaan in de accu. Daarom werd er een terugroepactie op touw gezet voor deze modellen.

Nu heeft iedere autofabrikant wel eens een terugroepactie, dus dat was het punt niet. Dat kan de beste overkomen, zo blijkt. Het probleem was de manier waarop het issue gefixt werd. Met een softwareupdate werd een deel van de accucellen uitgeschakeld. Daardoor had je auto opeens minder range.

Uiteraard waren klanten hier niet over te spreken. Ook de ADAC maakte zich boos over deze actie. En terecht. Tegelijk snappen we ook wel dat Mercedes niet zomaar alle accu’s gaat vervangen. Dat is een kostbaar grapje.

Toch accu vervangen

Toch is dat wat Mercedes nu gaat doen. De software update beperkte namelijk niet alleen de range, maar bleek ook niet het gewenste effect te hebben. Er was nog steeds risico op brand. Daarom zit er voor Mercedes niks anders op dan de accu’s compleet te vervangen.

Wereldwijd gaat het om tienduizenden auto’s, dus voor Mercedes is dit een flinke financiële strop. Ook Nederlandse klanten kunnen rekenen op een nieuwe accu, bevestig Mercedes tegenover Autoblog. Het gaat niet om alle EQA’s en EQB’s, maar als je auto vorig is teruggeroepen kom je in aanmerking voor een accuwissel. Mercedes wil niet verklappen om hoeveel auto’s het precies gaat in Nederland.

Voor de Mercedes EQA- en EQB-klanten is dit natuurlijk heel mooi nieuws. In plaats van een downgrade krijgen ze nu een upgrade, in de vorm van een gloednieuwe accu. Dit maakt de auto’s straks ook aantrekkelijker op de tweedehands markt, want je krijgt een occasion met een vers accupakket.