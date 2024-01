Welke Porsche-restomod op Interclassics kies jij?

Op Interclassics staan twee briljante Porsche-restomods te schitteren, maar welke zou jij kiezen?

We hebben het al vaak genoeg gehad over restomod-Porsches. Sterker nog, om overzicht te creëren zetten we de bekendste versies al eens op een rijtje. Indertijd heeft de markt rondom Porsches die oud en nieuw combineren niet stilgezeten, maar wat er al gebouwd is duikt ook nog vaak genoeg op. Zo kwam collega Machiel er twee tegen van twee redelijk bekende bouwers.

Von Schmidt

De eerste is deze Von Schmidt. Dat klinkt Duits, maar elke Von Schmidt wordt gebouwd in ons eigen Oss. De basis is een Porsche 964, deze wordt vervolgens zo omgebouwd dat hij lijkt op een Porsche 911 ‘F-body’. Lijken op de originele 911 terwijl de techniek veel moderner is: kicken. Personalisatie is heilig bij dit soort projecten en bij Von Schmidt is dat niet anders. Voor dit exemplaar is een donkergroene kleur gekozen, waarschijnlijk Porsches eigen Oak Green Metallic. Deze wordt bijgestaan door gouden details zoals de velgen, een gouden streep en beige stoelen. Erg geslaagd!

Singer

De Von Schmidt moet echter wel zijn shine delen met een andere restomod-911. Niet de minste naam ook: er staat een heuse Singer 911 op Interclassics. Singer wordt toch altijd een beetje gezien als ‘het origineel’. Het Amerikaanse bedrijf was er vroeg bij om 911’jes zo te verbouwen dat ze nieuwe techniek aan boord kregen met de oude looks. Vooral het vakwerk komt altijd terug in Singers. Er zijn tegenwoordig vele versies: naast de klassieke ‘Carrera’ is er ook de DLS (Dynamics and Lightweight Study), de Turbo en zelfs een bijzondere hommage aan de Porsche 934/5.

Het exemplaar dat op Interclassics staat is een klassieke Singer. Het recept van deze lijkt erg op het recept van de Von Schmidt: de basis is een 964 Carrera, daar is een compleet op maat gemaakte koets op gebouwd en de motor is aangepakt. Het exemplaar in kwestie is ook beige, maar dan qua exterieur. Het interieur is hier groen met een Pepita-motiefje. Ook bij Singer is alles naar wens van de klant en voor beide deze bedrijven geldt dat ze nog nooit twee identieke auto’s qua specificatie hebben uitgebracht.

Kies maar

Dus, kies maar. Nederlands trots in de Von Schmidt, of ‘het origineel’ van Singer. Welke mag in jouw virtuele garage?