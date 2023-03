In plaats van de weg naar boven te vinden, gaat Mercedes nog veel slechter zijn in de toekomst.

Het zit nu me voor Mercedes. Het team begon ooit als middenmotor met Nico Rosberg en Michael Schumacher. Vervolgens hadden ze een homerun geslagen met de V6 turbomotor, waarmee Mercedes een enorme voorsprong had op de concurrentie. Dat niet alleen, ook de auto was erg goed. Tel daarbij op dat ze met Lewis Hamilton een topcoureur hadden en het is geen verrassing dat ze de kampioenschappen aan elkaar konden rijgen.

De nieuwe regels in 2022 pakten niet goed uit voor Mercedes. Hun ‘Zero-pod’ filosofie is niet succesvol gebleken. Zowel Toto als Hamilton hebben al grote zorgen uitgesproken over de te verwachten sportieve prestaties. Gelukkig is daar Helmut Marko nog. De karakteristieke Oostenrijker doet er een schep bovenop.

Mercedes gaat nog veel slechter worden

Hij denkt namelijk dat Mercedes nog veel slechter gaat worden en uit de traditionele Top 3 gaat vallen. Hij ziet namelijk dat de traditionele rivaal uit Brackley en zwakker en zwakker begint te worden. Dat niet alleen, ook ziet hij – net als iedereen met internetverbinding en functionerend netvlies – dat Aston Martin met rasse schreden dichterbij komt.

Alonso gaat Mercedes irriteren, als ze er niet snel iets aan gaan doen. Helmut Marko, zei dit zonder glimlach. Echt waar.

Nou ja, eigenlijk doet Alonso dat nu al. De Spanjaard haalde gisteren tijdens de kwalificatie van de GP van Bahrein de vijfde positie, vóór beide Mercedessen. Lance Stroll – met handblessure én gebroken teen – staat pal achter hen. Vergeet ook niet dat Lance Stroll nauwelijks kilometers heeft gemaakt met de nieuwe Aston Martin.

Heeft ‘ie gelijk?

Nu is Marko altijd goed voor een boude uitspraak. Veelal in het voordeel voor het eigen team. Dus we moeten het allemaal een beetje met een korreltje zout nemen. Of niet?

Want Mercedes heeft nuchter beschouwd echt enorm slecht gepresteerd. Vergeet niet dat Alonso zijn laatste ronde behoorlijk rommelig was met kleine foutjes in drie bochten. Bij elkaar opgeteld had hij sowieso geen pole kunnen pakken, maar een tiende of 2-3 heeft hij wel verloren. Het kan zijn dat Aston Martin al verder is dan Mercedes nu is.

Maar er is nog een gevaar en dat is een enorm close middenveld. Zoals we de afgelopen jaren een paar achterhoede teams hadden, lijkt daar nu nauwelijks sprake van te zijn. Teams als Alpine, Alfa Romeo en Haas staan dichter bij Merceds dan ooit.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Wat denkt u? Zit Mercedes in een neerwaartse spiraal? Of weten ze alsnog de weg naar boven te vinden? Laat het weten in de comments!

Via: grandprix.com