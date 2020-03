Mercedes gaat snoeien in de automodellen

Vanwege de hogere kosten van elektrische auto’s, moet het Duitse merk kosten besparen. Mercedes wil dit doen door minder verschillende automodellen te hebben, maar ook door het aantal platforms te verminderen. Is de S-Klasse straks een E-Klasse met andere koplampen?

Het blijft een probleem voor autofabrikanten: winst maken met elektrische auto’s. EV’s zijn immers duurder om te maken, terwijl de verkoopcijfers laten liggen. Volkswagen wil dit (vermoedelijk) oplossen door de auto’s duurder te maken, Mercedes heeft een ander plan bedacht.

Tegenover Autocar.co.uk zegt R&D-baas Markus Schafer het volgende: minder, minder, minder. Minder automodellen, minder platforms en minder verschillende componenten. Want hoe meer je auto’s op elkaar lijken, hoe goedkoper ze zijn om in elkaar te schroeven.

Op dit moment maakt Mercedes 45 verschillende automodellen. Hoeveel hiervan in de prullenbak gaan, zegt Schafer nog even niet. Wel noemde hij in het kader van platforms de G-Klasse, SL, AMG GT en S-Klasse. Stuk voor stuk auto’s die op een eigen platform rijden en misschien juist daardoor zo uniek zijn. Een S-Klasse op het platform van een E-Klasse lijkt bijvoorbeeld bij voorbaat al kansloos, wat deze schrijver betreft.

Toch wil Mercedes af van dergelijke platforms die slechts door één auto worden gebruikt. In de toekomst gaat de Duitse autobouwer daarom platforms vaker hergebruiken. De eerste resultaten van dit nieuwe plan moeten we ‘heel binnenkort’ al gaan zien.

Gelukkig heeft Schafer ook goed nieuws te melden. De V8 en V12 blijven namelijk nog wel even. Althans, zolang daar nog vraag naar is vanuit de klanten. Strengere uitstootwetgeving vanuit de EU zou hier nog roet in kunnen gooien. Pas als de Euro7-norm bekend is, kan MB hier uitspraken over doen. Maar hij zei al wel ze minder motoren gaan produceren en dat een viercilinder voor MB ‘logischer’ is dan een V12… Gaat Mercedes dan toch BMW achterna?

Foto: AMG GTS Edition One van Spotcrewda, via Autojunk.nl.