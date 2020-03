Bloodhound heeft wéér geldproblemen

Liefhebbers van de straaljagerauto moeten ruim negen miljoen euro bij elkaar zien te verzamelen. Anders staakt de Bloodhound weer vanwege geldproblemen.

Het is een heroïsch en tegelijkertijd ook romantisch doel: het verslaan van een wereldsnelheidsrecord. Die staat nu op 1228 km/u, maar daar wil Ian Warhurst met de Bloodhound LSR minimaal 1290 km/u van maken. Dat doe je uiteraard niet in een Bugatti met een W16-motor, daar heb je serieus meer kracht voor nodig.

En dus pakte het team de straalmotor uit een Eurofighter Typhoon, waarmee het net boven de 1000 km/u uitkwam. In de Bloodhound zit echter ook nog een raket, om zo dat eerder genoemde record te kunnen pakken. Maar hier beginnen de problemen. Dergelijke snelheden kan je niet op de snelweg halen, zelfs op de Autobahn lijkt het geen verstandig idee. Daarom hebben ze in Zuid-Afrika een testbaan van zo’n twintig kilometer lang, waarop ze in de zomer van volgend jaar het record willen pakken.

Daarvoor moeten ze nog de laatste hand aan de raket leggen, waar uiteraard geld voor nodig is, zo schrijft het team. Acht miljoen pond, om precies te zijn, omgerekend zo’n 9,17 miljoen euro. Bijna een jaar geleden nam Warhurst het project over en pompte hij er geld in, maar dat gaat hij nu niet meer doen. Anderen mogen ook wel eens de portemonnee trekken.

Als je het project sponsort, kan je er ook geld mee verdienen. Hij claimt dat er onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd, waaruit blijkt dat sponsoren tot wel veertien keer hun geld terug hadden kunnen verdienen. De publieke belangstelling zou immers groot zijn. Dan komt al wel snel de vraag naar boven waarom hij er zelf niet meer geld in stopt, maar goed.

Mocht er een Autoblog-lezer tussen zitten met een paar miljoen op de bank die dit wil sponsoren: Warhurst heeft wel haast. Eind deze maand moet het geld op tafel liggen, zodat ze in juni kunnen starten met de voorbereidingen. Ze willen namelijk in de maanden juli tot en met augustus 2021 gaan rijden, omdat het dan lekker droog is op de zoutvlaktes. Komt het geld er deze maand niet, dan trekt Warhurst de stekker er weer uit. Dan zijn geldproblemen net als in december 2018 weer de doodsoorzaak van de Bloodhound.