Worden elektrische Volkswagens straks heel erg duur?

Het is een gigantisch struikelblok voor autofabrikanten: de winst op elektrische auto’s. Een EV is immers duur om te maken, terwijl er minder van wordt verkocht. Toch denkt Volkswagen snel geld te verdienen met EV’s. Maar hoe gaan ze dat doen?

Het is inmiddels al bekend: traditionele autofabrikanten staan voor een grote verandering. CO2-boetes, de opkomst van Tesla, de verbanning van verbrandingsmotoren. Autobouwers moeten afscheid nemen van de bewegende cilinders en overstappen op flinke accucellen. Dat betekent dat ze heel veel moeten investeren in nieuwe aandrijflijnen en technologie. Hun klanten hebben echter niet ineens meer te besteden. Met andere woorden, de marges worden kleiner.

Volgens de Financial Times waarschuwen autofabrikanten als Toyota en GM daarom dat het zomaar eens een decennium (!) zou kunnen duren voor hun elektrische auto’s winstgevend zijn. Zelfs Tesla heeft moeite met geld vast te houden. Volgens de laatste kwartaalcijfers had dit bedrijf een winst van ‘slechts’ 105 miljoen dollar. De omzet was immers zo’n 7,4 miljard dollar. Natuurlijk gaat een groot deel van de inkomsten van Tesla terug naar R&D. Het geeft echter wel aan dat snel geld verdienen met de EV er niet in zit.

Toch is geld verdienen precies wat Volkswagen-CEO Herbert Diess met EV’s wil doen. Met de ID.3 mag er best geld verloren worden, maar met de elektrische auto die daarna komt, moet er toch echt winst gemaakt worden. Hiermee bedoelt Volkswagen de ID.4, een SUV die ongeveer nog zo groot is als een Tiguan. Deze moet net zo veel opleveren als een Volkswagen Golf.

Hoe en hoeveel VW wil verdienen met iedere ID.4 is niet duidelijk. Volgens consultancykantoor McKinsey kost het produceren van een elektrische auto net geen 11.000 meer dan het maken van een auto met verbrandingsmotor. Dat betekent dat er twee manieren zijn om zo’n auto net zo winstgevend te krijgen als een Golf. Veel verkopen zodat die 11.000 euro omlaag kan, of een auto simpelweg goedkoper maken. Ja, van de zomer zei de senior vice president van VAG nog dat het bouwen van een EV bijna net zoveel kost als het bouwen van een traditionele auto. Tegelijkertijd heeft VW flinke problemen met de ID.3. Daardoor ontstaat er de vraag of die elektrische auto niet te goedkoop in elkaar geknutseld is.

Volkswagen zit dus in een lastige positie. Hoewel EV’s het in sommige landen – Nederland, bijvoorbeeld – niet al te slecht doen, zijn de verkopen in andere landen niet al te best. Wat ook meespeelt is dat als we kijken naar elektrische auto’s, Tesla er met alle verkopen vandoor gaat. Dus als Volkswagen het niet met de aantallen kan redden, moeten elektrische Volkswagens wel duurder zijn dan de concurrentie, willen ze die marges halen. En als de elektrische Volkswagen steevast 10k duurder is dan de rest, is het nog maar de vraag hoe populair die elektrische Volkswagen nog gaat zijn…