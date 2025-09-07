Toyota lepelde een V8 in een GR Supra, en zo klinkt dat

Ja, Toyota zelf verzorgde de V8 voor deze GR Supra en we weten nu hoe dat klinkt.

Australië is in hun huidige vorm geen grote speler meer in de auto-industrie. Nu GM is gekapt met Holden en ook Ford eigenlijk niks meer uniek voor Australië ontwerpt, zijn de hoogtijdagen van Aussie Muscle voorbij. Toch is er een manier waarop het land bijdraagt aan mooie ontwikkelingen op autogebied en dat is de raceserie waar ze bekend om zijn geworden. We hebben het dan over V8 Supercars.

V8 Supercars

En eh, het doet wat er op het etiket staat. Het is een raceserie die gebruik maakt van productieauto’s, maar dan uiteraard raceklaar gemaakt. Vroeger was het dé manier voor Holdens om Fords het leven zuur te maken, of andersom. En dat allemaal terwijl we genieten van de heerlijk diepe klanken van brute V8-motoren. Het mooie eraan is dat de V8 nog niet in het verdomhoekje is geplaatst en deze hemelse soundtrack ook in 2026 nog bestaat. En de GM/Ford-rivaliteit bestaat nog steeds, alleen dan met voor de V8 Supercars aangepaste Camaro’s en Mustangs. Met een derde toevoeging sinds kort: Toyota!

Toyota GR Supra met V8

Wat precies betekent wat je denkt dat het betekent: Toyota heeft voor deze serie een straatversie van de GR Supra gepakt en ervoor gezorgd dat er een V8 voorin past. En nee, niet eentje geleend van de Ford of de Chevy, maar een eigen blok. Sterker nog: de regels zeggen dat het blok tussen de 5.0 en 5.7 liter groot moet zijn. Gelukkig heeft Toyota daar wat voor: hun ‘2UR’ uit de IS F, GS F, RC F en LC500. Vergroot naar 5.2 liter ten opzichte van de 5.0 liter die hij is in de eerdergenoemde Lexussen. Allemaal leuk en aardig, maar dat klinkt zo:

Toyota liet de GR Supra met V8 voor het eerst buiten spelen om te testen. We kunnen niks anders zeggen dan: hier worden we heel blij van. De Toyota Supra mag begin volgend jaar meebrullen met de Fords en Chevrolets en je zou er spontaan een Australische VPN voor afsluiten. Lekker racen met dikke V8-motoren voorin: het kan dus gewoon nog.