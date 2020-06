Civic Type-R goedkoper dan voorheen

Goed nieuws! De Honda Civic Type-R is goedkoper dan een paar dagen geleden!

Het is misschien wel de leukste hot hatch van het moment. We hebben het natuurlijk over de Honda Civic Type-R. Japanse degelijkheid, uitstekende prestaties, prima om elke dag mee te rijden. Er zijn maar twee dingen: het uiterlijk en de prijs.

Frutsels

Aan het eerste kunnen we niet veel doen. Het enige dat helpt is om de Civic Type-R in het zwart te bestellen. Dan vallen alle gekke frutsels en designdingetjes wat minder op. Ok, het lijkt dan weliswaar alsof je rondrijdt in de helm van Darth Vader, maar dat is nog altijd beter dan een witte, waarin de auto lijkt op zo’n apparaatje waarmee ze colonoscopie uitvoeren.

21 mille aan BPM

Het tweede nadeel, de prijs, daar kunnen wij ook weinig aan doen. De auto kost een bepaald bedrag en vervolgens wil de fiscus er ook een stukje van hebben. In het geval van de Civic Type-R kost de auto zelf dik 36 mille en gaat er meer dan 21 mille naar de schatkist. De rest is BTW.

WLTP

We gaan overmorgen over op nieuwe prijzen. CO2-boete is nog steeds op basis van de CO2. Echter, omdat de WLTP realistischer is dan de NEDC, vallen de grammetjes CO2 ook wat hoger uit. Dit zou betekenen dat auto’s nog veel onbetaalbaarder zouden worden dan dat ze op dit moment zijn, alhoewel voormalig Staatssecretaris Menno Snel dat helemaal anders zag.

Goed nieuws

Maar er gaan dus wat dingetjes veranderen. Sommige auto’s komen er beter uit, sommige auto’s wat slechter. Goed nieuws voor de petrolhead want veel piepkleine motortjes met een turbo zullen duurder worden, auto’s met relatief krachtige motoren wat goedkoper. Daar zit overigens ook een logica achter: zo’n klein blokje moet er constant hard aan trekken, terwijl zo’n grote motor veel minder hard hoeft te werken. Althans, zo moet je het aan je vriendin verkopen.

55.684 euro

Voordat we het vergeten: de prijsdaling van de (onlangs opgefriste) Civic Type R. De oude prijs van de Civic Type-R is tot morgen 62.225 euro. De nieuwe prijs is 6.541 euro lager, namelijk: 55.684 euro. Daarmee is de prijs ongeveer even hoog als bij zijn introductie in 2017, maar is de Civic Type-R goedkoper dan voorheen. Mooi toch?