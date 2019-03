Rosberg vindt Max Verstappen een extreme narcist

En past daarmee in het rijtje Thierry Baudet, Kanye West en Harry Mulisch.

Uiteraard kunnen de meningen erover verschillen, maar het feit dat Nico Rosberg ooit F1 kampioen is geworden geeft aan dat de sport niet perfect in elkaar steekt. Voor een groot gedeelte ben je afhankelijk van je materiaal. Het laatste beetje moet de coureur doen.

Rosberg was zeker geen onverdienstelijk coureur, maar niet een ware kampioen. Ondanks dat Rosberg onder de Duitse vlag racete, hadden de Duitsers weinig op met de in Monaco woonachtige Fin. Naast Hamilton was te zien wie de ware kampioen tussen die twee was. Helaas was de Mercedes dermate dominant dat zelfs een coureur als Nico Rosberg wereldkampioen kon worden.

Veel racefans hebben meer op met échte persoonlijkheden zoals Schumacher, Alonso en Hamilton. Verstappen hoort volgens velen ook in dat lijstje thuis. Echter, Rosberg heeft het niet zo op met Verstappen. In gesprek met het Spaanse Marca doet de gepensioneerde Rosberg een boekje open over de Nederlander:

Als je in het woordenboek het woord narcist opzoekt, komt je Verstappen tegen. Echter, in combinatie met zijn talent ‘werkt’ het wel. Extreem narcistisch zijn kan ook een grote troef zijn. Kijk naar zijn fouten die hij maakt. Verstappen twijfelt nooit aan zichzelf. Hoe kun je meerdere keren dezelfde fout maken en niet aan jezelf twijfelen?

Rosberg (die zichzelf wél een baas vindt) stelt zijn woorden weliswaar iets bij, maar de woorden extreme narcist zijn dus daadwerkelijk gebezigd. De nogal zure Rosberg trekt voor een gedeelte zijn keutel in. ‘Britney‘ relativeert het gedrag van Verstappen aan de jeugdigheid van de Nederlandse coureur. Want hij geeft wel aan dat hij een vader heeft die hem waarschijnlijk op al zijn fouten zal wijzen. Nu heeft Nico zelf ook een vader die niet onsuccesvol in de F1 was, in 1982 werd hij ondanks één enkele race-overwinning wereldkampioen.