Tesla rijders steken hun stekker in jouw stopcontact

Net op het moment dat je het niet verwacht.

Voor Phil Fraumeni uit Lake Worth, Florida was het even een rare gewaarwording. In de ochtend werd er op de deur geklopt door zijn tuinman, die hem vriendelijk doch dringend verzocht even zijn Tesla aan de kant te zetten opdat hij zijn werk kon uitvoeren. Nou wil het feit alleen dat Phil helemaal geen Tesla heeft…

Naar buiten gestapt stond er echter wel een Model 3 voor het huis op het gras vlak voor de tuin. En dat niet alleen, de auto was via een stekker aangesloten op een stopcontact van het huis. Op zich logisch dus dat Phils tuinman dacht dat zijn broodheer zo’n hippe EV gekocht had.

In plaats van stampij te maken, besloot de Florida Man rustig even af te wachten totdat de eigenaar van de Tesla zich kwam melden. Dat gebeurde uiteindelijk rond het middaguur, hoewel we ‘zich melden’ daarbij met een korreltje zout moeten nemen. Het stel dat de Tesla kwam ophalen, vond hun handelswijze kennelijk de normaalste zaak van de wereld. Ze waren de vorige avond op bezoek bij vrienden in de buurt, toen hun auto zonder joules kwam te staan. En ja wat doen je dan…Gewoon ongevraagd stroom stelen natuurlijk.

Excuses voor deze brutale actie vonden de Teslarati hipsters dan ook niet nodig. De relaxte Phil had verder ook geen zin om iets van gezond verstand voorbij de plaat die deze lost causes voor hun koppen hebben te stampen. Tot ergernis van zijn vrouw trouwens, maar dat terzijde. Wat zou jij doen als @stfu of een ander Musk-adept zijn stekker zonder waarschuwing in jouw stopcontact steekt? (via jalopnik)