Formule Ex1t: stevent de Formule 1 af op een ‘No Deal’?

Chaos ende paniek achter de schermen.

We hebben het al een paar keer aangestipt; de Formule 1 verkeert in roerig vaarwater. We hebben het dan niet alleen over de grote uitdagingen van de ver(de)re toekomst, zoals de kwestie of de sport überhaupt nog wel een plaats heeft in deze wereld die streeft naar ‘vergroening’, maar ook over de nabije toekomst. Dat heeft alles te maken met de overname van de sport door Liberty Media en de veranderingen die de nieuwe Amerikaanse eigenaar wil doorvoeren.

Zoals de meesten die dit lezen wellicht weten, leeft de F1 nu namelijk nog steeds grotendeels in de wereld die Bernie Ecclestone, de teams en de FIA geschapen hebben door middel van het zevende Concorde Agreement, getekend in juli 2013 en geldig tot en met december 2020. In het Concorde Agreement, genoemd naar de Place de la Concorde in Parijs waar de FIA huist, worden de rechten en de plichten van de verschillende stakeholders in de sport vastgelegd. In de basis houdt het in dat de teams zich verplichten elke race mee te doen, de rechtenhouder zich in ruil daarvoor verplicht de teams financieel te compenseren en dat de FIA de regeltjes mag handhaven. Deze regels zijn per Concorde Agreement (relatief) stabiel om de teams te beschermen tegen de grillen van Jean Todt en diens voorgangers. Uiteraard is dit alles met iets meer woorden beschreven. In 2005 lekte het geheime Concorde Agreement van 1997 uit en bleek dat het 120 pagina’s telde.

Met het eerste Concorde Agreement uit 1981 drukte Bernie Ecclestone als afgezand van de FOCA (Formula One Constructor’s Association) zijn stempel op de sport. Het is nu de vraag of Liberty Media dat ook kan doen met het eerste akkoord waar zij een partij in zijn. En dat kan nog wel eens lastig worden, want de Amerikanen willen veel veranderen. Niet alleen aan de technische regels, maar (vooral) ook aan de verdeling van de gelden. Het is maar de vraag in hoeverre ze erin slagen partijen als Ferrari (die jarenlang geprofiteerd hebben van dikke extra toelages) daarin meekrijgen.

Nou denk je wellicht ‘oké, maar 2021, dat is nog enorm ver weg’. Dat ligt een beetje aan je eigen perspectief, maar feit is dat de deadline om pen op papier te zetten al veel eerder ligt: op 30 juni van dit jaar moeten de ‘sporting regulations’ en de ‘technical regulations’ eigenlijk al klaar zijn. Daarvoor moet er dus nog flink vergaderd worden, maar een ‘insider’ in een maetif waq min almatar (regenjas) laat in Marrakech bij Racefans optekenen dat Liberty Media nog niet echt hard loopt. Een meeting van de F1 Council die komende week plaats zou vinden in Genève, is op het laatste moment afgeblazen door de nieuwe F1 honcho’s. Nou weten we dat er tenminste één betrouwbare bron rondliep in Marrakech dit weekend die zoiets zou kunnen weten…

Enfin, de vrees is een beetje dat Liberty Media geen idee heeft wat ze moeten doen en dat de F1 stuurloos afstevent op een onzekere toekomst:

Maybe they realise they’ll have nothing tangible to present to the F1 Commission as this point. Why fly people here from across the world for nothing? It’s a big mess; I don’t see how they can complete it all in time. Maybe we’ll be forced to change the timeframe…

Maak jij je al zorgen?