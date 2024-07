Mercedes maakt je verslaafd aan koffie

Hey Mercedes, doe mij nog maar een bakkie koffie.

Een dag is pas echt begonnen als je het zwarte goud aan je mond zet. Bij mij is dat in elk geval wel zo. Een sucker voor koffie, ik geef het gewoon toe. Tijdens het tanken van benzine ben ik niet zo geneigd om een bakkie te scoren in de shop, maar met een elektrische auto maken ze het nu wel heel aanlokkelijk.

Tenminste, als je een elektrische Mercedes hebt en in de Verenigde Staten woont. Mercedes is in Amerika een samenwerking aangegaan met Starbucks. En voordat jullie helden in de comments roepen dat Starbucks geen koffie is. Je kunt er ook gewoon een espresso bestellen hè, je hoeft niet die glorieuze menukaart te accepteren.

Op een route van 1.400 mijl komen er allerlei laadpunten op Starbucks-locaties. Het gaat hier om de snelweg Interstate 5 van Washington naar Californië. Meer dan 100 locaties van de koffiegigant krijgen een oplaadpunt in samenwerking met Mercedes.

400 kW snelladen

Mercedes blij als jij je elektrische auto aan de lader hangt, Starbucks blij als je in de tussentijd een koffie bij ze komt scoren. Het gaat hier om serieuze laders, niet van die langzame troep. We hebben het over Alpitronic Hypercharger 400, waarbij EV’s met een snelheid van 400 kW kunnen laden. Dat is sneller laden dan jij je slush puppy blonde roast macciato venti white mocha quad shot op hebt!

In Nederland is het ook al mogelijk om 400 kW te laden. Dat kan bijvoorbeeld bij Fastned. De meeste elektrische auto’s zijn echter nog niet klaar voor deze laadsnelheid. Dan moet je echt aan nieuwkomers denken zoals de kakelverse Lotus Emeya.

Er is geen indicatie dat Mercedes een vergelijkbare samenwerking aangaat met Starbucks in Europa. Het zou een welkome aanvulling zijn. Hoe meer snelle snelladers langs de weg, hoe beter.