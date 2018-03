“Hybride Porsche 911 wordt de krachtigste 911 ooit”

Dit is echt absoluut geen verrassing.

Vind ervan wat je wilt, maar met alle plannen rondom het elektrificeren van auto’s was het onvermijdelijk dat ook de Porsche 911 er op enig moment aan zou moeten geloven. Zeker aangezien de Zuffenhausers de komende jaren maar liefst de helft van al haar modellen tot op zekere hoogte op batterijen wil hebben. We hoeven echter niet te vrezen dat de hybride 911 een of ander teleurstellende bolide wordt. Althans, niet als we de specificaties mogen geloven.

De baas van Porsche, Oliver Blume, vertelde recentelijk in een interview met Autocar iets waarvan de nekharen van puristen overeind schieten. Volgens Blume wordt het niet alleen een enorm goed presterende auto, maar tegelijkertijd ook de krachtigste 911 die het merk ooit produceerde.

Blume is ervan overtuigd dat de plug-in hybride Porsche 911 rond de 700 pk zal produceren. Sterker nog, met een beetje inzet zullen ze dat getal eenvoudig moeten kunnen doorbreken. Momenteel produceert de krachtigste 911 zonder allerlei aerodynamische poespas, de Turbo S, liefst 580 pk. Rekenen we daarbij het vermogen van de minst krachtige elektromotor van Porsche, te vinden op de Panamera 4 E-Hybrid, dan komt er nog eens 138 pk bij. Het gecombineerde systeemvermogen zou hierom rond de 700 pk liggen, maar de kans is groot dat er t.z.t. nog meer paardjes uitgepeuterd worden.

Volgens Blume zou de wagen daarnaast een speciale knop krijgen waarmee de bestuurder het extra vermogen van de elektromotor op commando in kan zetten. Hoewel hij er geen verdere details over kwijt wilde, klinkt het enigszins als het inmiddels verdwenen KERS-systeem dat we kennen uit de Formule 1. De plug-in technieken zelf worden overgenomen van de hybride Panamera en de Porsche 918 Spyder.