Mercedes-Maybach shotelt je DIGITAL LIGHT voor

Dit is een special snowflake in meerdere opzichten.

Mercedes maakt je lampen digitaal zoals je radio. Tussen al het geweld van splinternieuwe auto’s in Genève bleef het een beetje onderbelicht, maar Mercedes had op de beurs haar eerste productiemodel met de nieuwe lichttechniek staan. Hoewel productiemodel eigenlijk tussen aanhalingstekens geschreven zou moeten worden. Maar daarover later meer.

Mercedes liet DIGITAL LIGHT voor het eerst zien op de F015 concept uit 2015. De bedoeling van het systeem is in eerste instantie een enorme lichtbundel creëren zonder daarbij voor verblinding te zorgen. Dat laatste is het belangrijkste doel overigens, Mercedes gaat niet per se voor een wedstrijdje verstralen.

De tweede innovatie van DIGITAL LIGHT is echter nog veel interessanter. Het systeem kan bepaalde symbolen op de weg projecteren. Zo kan het bijvoorbeeld de bestuurder assisteren met zijn positie op de rijbaan, of informeren over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, weersomstadigheden en snelheidslimieten. Tevens herkent het systeem voetgangers en zet het hier een (gele?) pijl bij. Of dit alles echt wat toevoegd aan de rijbeleving weten we eerlijk gezegd niet, het lijkt een beetje ‘gimmicky’. Maar het ziet er alleen al op de animaties in de gallery zo tof uit dat je het wil hebben.

De nieuwe koplampen bevatten beide een chip met meer dan 1 miljoen microreflectoren, die samenwerken met camera- en sensorsystemen in de auto. Computers analyseren vervolgens binnen milliseconden de data en digitale navigatiekaarten en geven de koplampen op basis daarvan commando’s voor optimale aanpassing van de lichtbundel in elke situatie. Je begrijpt, de tijd van het H4-peertje is voorbij.

Dus je wil hier graag ettelijke duizenden Euro’s op stukslaan? Dan hebben we slecht nieuws: in eerste instantie zal DIGITAL LIGHT alleen beschikbaar worden voor geselecteerde klanten op de dikste Mercedes-Maybachs. Maar goed, kwestie van tijd dat je het ook kan krijgen voor je A180d.

Check hieronder een video die een en ander extra duidelijk voor het voetlicht brengt: