Dit zijn de tien meest waardevolle automerken

I want money like Cosby, who wouldn't...

Met deze onsterfelijke lyric beschreef straatpoëet Jay-Z de zucht van de mens naar geld. Het liedje stamt uit 1996, aan de vooravond van het verval van Daimler. Onder leiding van bean counter Jürgen Erich Schrempp besloot het trotse Duitse concern in te zetten op kostenbesparingen en fusies. Het leidde tot roestende Mercedes met ettelijke elektronische problemen en een horror-huwelijk met Chrysler. BMW profiteerde maximaal, zowel qua concernwaarde als afzetcijfers.

Maar dik twintig jaar later, is Mercedes terug. We hebben je al ingelicht over het feit dat de Schwaben de afgelopen twee jaar de Premium Wars gewonnen hebben. Maar ook de merkwaarde van de driepuntige ster is weer helemaal op punt, volgens consultancy-toko Brand Finance. Dit bedrijf houdt zich onder andere bezig met het becijferen wat voor waarde het huwelijk tussen Prins Harry en Meghan Markle had voor de Britse economie (aanvankelijk 500 milli, uiteindelijk bijgesteld tot een billi). Maar ze hebben ook een lijstje gemaakt met de meest waardevolle automerken* (link). Komt ‘ie:

Waarde (miljard Dollar) % verandering tov 2017 Mercedes 43,930 +24 Toyota 43,701 -6 BMW 41,790 +6 Volkswagen 33,670 +35 Honda 22,132 +4 Nissan 19,376 -22 Porsche 19,055 +54 Ford 17,294 -23 Audi 14,951 +19 Chevrolet 12,822 +11

Mercedes neemt dus koppositie over van Toyota, volgens Brand Finance-honcho David Haigh vanwege hun vloeiende overgang naar een nieuwe generatie moderne auto’s. Eensch?

*Brand Value volgens ISO 10668 richtlijn

Image-Credit: verswekkerde W126 via autojunk