Autoblog advies: niet-duitse diesel station met 200 pk

De categorie van een niet-Duitse diesel station met minimaal 200 pk kan nog weleens een lastige worden.

Het leuke is dat we nu ook aanvragen krijgen van mensen die die dat al eens eerder hebben gedaan. Niet alleen die advies hebben gehad, maar ook hun aanvraag gepubliceerd zagen worden. Dat is ook zo het geval bij Faizah. Zij vroeg in oktober van 2016 advies voor een vervanger van haar C220 CDI Sportcoupé.

Laguna Coupé

De auto in kwestie werd een Renault Laguna Coupe 3.0 dCi, die ook op AutoJunk staat. We zijn nu inmiddels vier jaar verder en raad eens: ze is weer op zoek naar een auto! De Laguna Coupé is inmiddels verkocht. Nu is het tijd voor een nieuwe auto. In principe beviel de Renault heel erg goed. Faizah is nu op zoek naar hetzelfde idee, maar dan wat ruimer.

Ze heeft wat meer ruimte nodig voor activiteiten. Of beter gezegd, activiteiten die ze gaat ondernemen. Zoals vakantie en fiets-tripjes. Net als vorige keer wil Faizah absoluut geen Duitse auto. Dat is te saai en voorspelbaar. Wel belangrijk is dat de auto Euro 5 of beter heeft qua goedkeuring.

De wensen en eisen van Faizah zien er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Renault Laguna Coupé 3.0 dCi Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 15.000 Jaarkilometrage: 50.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Zoek een grotere en praktischere auto Gezinssamenstelling: Twee volwassenen Voorkeursmerken/modellen: Minimaal 200 pk en Euro 5. No-go modellen / merken: Alles dat Duits is

Alfa Romeo 159 Sportswagon Ti 2.4 JTD 20v (939C)

€ 12.000

2011

100.000 km

Net als de Renault Laguna Coupé, is de Alfa Romeo 159 een leuk alternatief op een Duitser. Net als de Laguna zijn ze ook behoorlijk betrouwbaar, maar zorg ervoor dat je het jongst mogelijke exemplaar met zo min mogelijk kilometers hebt. Dan kun je je er nog jaren tegenaan. Als stationwagon zijn het overigens niet de meest praktische auto’s, fraai zijn ze wel. Qua rijeigenschappen zijn het geen typische Alfa’s, wel fijne snelweg kilometervreters. Ondanks dat ondergetekende weg is van de 159, je kunt ze kopen voor minder geld. Ondanks dat de 159 voordelig is in dit lijstje, is 12 mille stukslaan op een 159 een hele hoop.

Citroën C5 Tourer Exclusive 3.0 HDi

€ 10.500

2012

150.000 km

Als je echt lol wilt hebben met een niet-Duitse diesel station, pak dan deze potente Citroën. Het is een raszuivere sleeper, deze Citroen C5. Iedereen denkt dat je een 115 pk sterke diesel ofzo onder de kap hebt. Maar ze zitten fout, de C5 heeft namelijk meer dan 2 keer dat vermogen: de Jaguar motor is namelijk goed voor 241 pk. De voortrein heeft trouwens op korte, hobbelige wegen wel moeite om het allemaal kwijt te kunnen. Check ook even de draagarmen, die zijn zwakker dan normaal. Op de tussensprint ben je echter koning en kun je met gemak een redelijk dikke Benz, Beamer of Audi zoek rijden.

Volvo V60 D6 R-Design

€ 14.750

2014

160.000 km

We moeten deze even benoemen. Gewoonweg omdat het hele land ermee vol staat. De auto was destijds een enorme lease hit. Het was dit of een Outlander PHEV als je wilde leasen met minimale bijtelling. Het is in die zin die zin de typische niet-Duitse diesel station. In veel opzichten is de Volvo V60 D6 een prettige auto. De stoelen zijn uit de kunst, zeker bij de R-Design. Het zijn zeer comfortabele auto’s, zeker voor lange afstanden. Omdat het een PHEV, kun je nog even genieten van het half-tarief. Mocht je kunnen laden thuis of op het werk, kun je zelfs het verbruik drukken. Nadelen? De ruimte is niet denderend en als je een beetje doorrijdt is het verbruik best hoog (je sleuren een elektromotor plus accu mee).

Volvo V70 D5 Momentum

€ 14.500

2013

155.000 km

Als oplossing kunnen we natuurlijk een Volvo V60 D5 aanraden. Dan heb je ook een vijfcilinder diesel, maar dan zonder de elektromotor. Ook heeft deze iets meer ruimte tot de beschikking. Perfect, dus. Maar als je dan toch meer ruimte wil, pak dan de V70. Dat is toch een beetje een icoon voor iedereen die NIET Duits wilt rijden, maar wel 90% de eigenschappen wenst van een Duitse auto. In het budget kun je op zoek naar fraaie exemplaren met D5-motor, automaat en rijke uitrusting. Kijk uit met extreem hoge kilometers: zo sterk als de vroege Volvo’s zijn de laatste V70’s absoluut niet. Ze zijn nu gewoon goed.

Peugeot 508 SW GT HDi200

€ 14.500

2013

145.000 km

Een auto die we geregeld over het hoofd zien is de Peugeot 508 SW. Dat is eigenlijk heel erg onterecht, want het zijn zeer fijne auto’s. Zeker in ‘GT’-trim met de 200 pk sterke diesel. Zo potent als een Audi of BMW met 200 pk voelt ‘ie niet, aan maar dat maakt ‘ie goed met manieren. Voor een viercilinder diesel loopt ie uitermate soepel. Het voordeel is dat bijna alle 508’s met 2.2 diesel erg compleet zijn en er fraai uitzien. Er zijn geen kale instappers met wieldoppen. Qua betrouwbaarheid is de auto lichtjaren verwijderd van de 407. De Hybride uitvoering levert ook 200 pk, maar de eenvoudigere 2.2 heeft de voorkeur.

Renault Laguna Gran Tour V6 Dci Initiale (X91)

€ 8.500 (Dld.)

2011

125.000 km

Deze versie hebben we helaas niet in Nederland, maar het is een niet-Duitse diesel station met 200 pk. In sommige Europese landen kon je de Laguna namelijk ook als stationwagon bestellen met de motor die je nu ook in de Coupé. Aangezien je die uit Duitsland hebt geïmporteerd, kun je ook deze importeren. In Duitsland vonden we slechts twee exemplaren. Dat is 1 meer dan je nodig hebt. In principe heb je alle luxe en eigenschappen die de coupé heeft, maar dan in een praktischere station wagon koetswerk.

Citroen DS5 HDi Hybrid4 So Chic

€ 12.450

2012

130.000 km

De hybride diesel optie van de 508 is de enige mogelijk als je kiest voor de Citroen DS 5. Ruime reisdiesels hoeven zeker niet altijd Duits te zijn. De Citroen DS 5 is een beetje een crossover tussen een stationwagon en een hatchback. Het is absoluut geen sportieve auto, maar dat pretendeert de DS 5 ook niet te zijn en dat maakt ‘m juist zo leuk. Dit is een rijdende lounge, waar je geniet van relaxte Jazz en een verse espresso. Dit in schril contrast met de haastige BMW coureurs die op de linkerbaan een Big Mac Menu wegschrappen al luisterend naar 538. Die bewuste keuze van het gebaande pas levert vaak een niet al te beste auto op, maar in het geval van de Citroen valt dat reuze mee.

YOLO: Jaguar XF Sportbrake 2.2 D (X250)

€ 15.950

2013

150.000 km

De gaafste stationwagon in het lijstje is deze Jaguar. De XF Sportbrake is een van de fraaiste in zijn soort. Het voordeel is dat je werkelijk alle ruimte hebt. Omdat het een XF is, is de Jaguar een ruime klasse groter dan de rest uit dit lijstje. We hebben in dit geval gekozen voor een 2.2 diesel, die komt nét aan 200 pk. Het is ook mogelijk om de 241 pk of 275 pk diesel te vinden, in Duitsland althans. Dan wordt het wel een prijzigere auto, zowel in aanschaf als in gebruikskosten. Maar dan heb je wel een bijzondere auto voor de deur staan.