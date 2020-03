Genesis G80 met 381 pk is sportiever en origineler dan ooit

De Genesis G80 is een chique en sportieve verschijning die je doet afvragen waarom je teveel zou moeten betalen voor een A7 of CLS.

Genesis. We hebben het niet over een specifiek gedeelte van de bijbel of die progressieve rockband met Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. Nee, het is toevallig ook het luxemerk van Hyundai. Ze begonnen destijds met de Hyundai Genesis. Een grote Hyundai met extra meters leer en staal. De laatste tijd is het luxemerk serieuze stappen aan het zetten. De Genesis G90 was al een bijzonder geslaagde limousine, de iets kleinere en sportievere Genesis G80 lijkt een parel van een auto te worden.

Registers

Qua styling heeft Genesis alle registers opengetrokken. Omdat de G80 een maatje kleiner is dan de G90, mocht de G80 ook iets sportiever en jeugdiger zijn. Het resultaat is bijna verbluffend. De vorige G80 was gewoon een keurige sedan, deze is gewoon erg mooi te noemen. Natuurlijk is smaak subjectief, maar de Athletic Elegance-vormtaal is origineel, ingetogen, chic en sportief. Dit alles zonder overdreven druk te zijn. Waarschijnlijk dat het ontwerp ook nog eens zeer goed op gaat drogen.

Fastback-achtig

Dat komt mede door het feit dat er gekozen is voor een fastback-achtige styling, net als de Audi A7 Sportback, bijvoorbeeld. In tegenstelling tot de Audi is de G80 overigens echt een sedan, de G80 heeft een separate kofferbak, geen grote achterklep. Dat is dan wel weer jammer. Om een idee te krijgen van het formaat van de Genesis G80: de auto is 4,995 meter lang, 1,925 meter breed en 1,465 meter hoog. Langer, lager en breder dan zijn voorganger. De wielbasis is 3,01 meter.

Neo-barok

Het interieur is eveneens een verfrissing. Het doet wel wat denken aan de neo-barokke stijl die Mercedes-Benz op het moment hanteert. Alleen dan is de sfeer wel even anders. Het stuurwiel is, eh, origineel en in twee kleuren uitgevoerd. Daarachter zien we een 12,4 inch klokkenwinkel, geheel in 3D uitgevoerd. Op het dashboard tref je een enorm 14,5 inch scherm aan, met uiteraard Apple CarPlay of Android Auto. Qua ruimte: dankzij het verlagen van de achterbank is er nu meer ruimte achterin dan voorheen.

Nieuw platform

Dan de techniek. De Genesis G80 staat op een nieuw platform, een afgeleide van dat van de GV80, de crossover van Genesis. Uiteraard heeft de auto, zoals het in deze klasse betaamt, de beschikking over achterwielaandrijving. Ook moet de nieuwe G80 dik 110 kilogram lichter zijn dan zijn voorganger, want het koetswerk is geheel vervaardigd uit aluminium. De G80 is voorzien van een elektronisch geregeld onderstel. In samenwerking met de camera’s kan de G80 detecteren wat de kwaliteit van de weg is. Daarop past dit systeem de demping aan.

Maximaal 381 pk

In motorisch opzicht is er keuze uit drie aggregaten. De minst vermogende is de 2.2 diesel. Deze levert 210 pk en 441 Nm. Deze motor is niet voor alle markten leverbaar. Een stapje hoger staat nog een viercilinder, ditmaal een 2.5T op benzine. Dit blok is goed voor 300 pk aan vermogen en 421 Nm aan trekkracht. De topmotorisering is een 3.5 V6 turbo met maar liefst 380 pk en 530 Nm. Kopers krijgen standaard achterwielaandrijving, vierwielaandrijving is een optie. De auto is ontwikkeld op de Nürburgring, dus we gaan ervan uit dat ‘ie in dynamisch opzicht niet teleur zal stellen.

Welkom

De Genesis G80 staat deze week al bij de Zuid-Koreaanse dealers. Pas over een half jaar wordt het model verwacht op de Canadese en Noord-Amerikaanse markt. De Genesis G80 staat zo ver bekend niet gepland voor Nederland, maar wat ons betreft is de G80 van harte welkom.