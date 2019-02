Mercedes komt met modelvariant voor bejaarden

Herleef de jaren negentig.

Mercedes zet af en toe een model in het zonnetje om deze weer onder de aandacht te brengen. De Duitsers deden dit bijvoorbeeld in 2017 met de GLS Grand Edition en vandaag introduceert het merk de nieuwef SL Grand Edition. In feite gaat het om een speciale editie die met wat extra’s komt ten opzichte van een standaard model.

In het geval van de SL Grand Edition is het merk full opa & oma gegaan, want deze specificatie zal mening 60+er aanspreken. De cabrio komt in vier kleuren op de markt. Zwart, wit en twee varianten op zwart en wit. De Grand Edition rolt verder op 19-inch jetsers en uiteraard zijn er de nodige Grand Edition-badges her en der te bespeuren.

Het echte opoe-gevoel komt terug in het interieur. Het is zwart van kleur met een houten inleg. Niet dat er veel mis mee is, maar het zal een vlotte dertiger met budget voor zo’n SL waarschijnlijk niet zo snel aanspreken. Een ander nadeel is dat de SL nog de oude looks van een Benz van pakweg vijf jaar geleden heeft, terwijl het overgrote deel van het Mercedes-gamma inmiddels een modern interieur kent. Veel knoppen, nog een relatief klein scherm voor de infotainment en ook niet het fraaie moderne Mercedes-stuur die we vandaag de dag kennen.

Bij Mercedes snappen ze wel dat de lente voor de deur staat en het merk laat dan ook weten dat de SL Grand Edition vanaf maart geleverd gaat worden. De Grand Edition is te bestellen als SL 400, met de 367 pk sterke zescilinder, of als SL 500 met een 455 pk V8.