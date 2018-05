NS belooft beterschap, koopt een paar auto’s

Hè hè, men heeft eindelijk door dat treinen zuigen bij de NS. Of niet?

Sommige mensen vinden treinen puik. Dit kan grofweg twee redenen hebben. De eerste is dat ze een Märklin baan op zolder hebben staan. De tweede is dat ze politicus zijn, zelf een auto met chauffeur hebben en de straten waar ze over rollen zo leeg mogelijk willen maken door het gepeupel in geel-blauwe buizen te proppen. Weldenkende mensen leveren zichzelf of anderen namelijk niet uit aan de dure grillen van de NS.

Los van het feit dat je sowieso al vier uur kwijt bent aan een enkeltje Zuid-Oost Brabant naar Groningen (in plaats van een kleine 2,5 uur met de auto), is er namelijk altijd wel wat loos op het spoor. Volgens de statistieken heeft ‘slechts’ één op de zeven treinen vertraging, maar als voormalig houder van een OV-kaart (studie, wat kan je doen) kan ik je verzekeren dat het voelt als meer dan dat.

Afgelopen week bijvoorbeeld strandden er nog vier treinen in de buurt van Woerden. Gebroken bovenleiding, dus geen juice voor de tsjoek-tsjoek. Passagiers zaten als sardines in het blik. Uiteindelijk moesten er diesellocs en houten loopplanken aan te pas komen om de passagiers in veiligheid te brengen. Yep, als een echte piraat met een gaatje in zijn oor laat de NS je een houten plank aflopen. Arrrrrrr matey!

Toch heeft het incident tot wat moois geleid voor toekomstige geitenwollen sokken die gevangen komen te zitten in the middle of nowhere. Men is er bij de NS namelijk achtergekomen dat er ook voertuigen bestaan die zich zonder bovenleidingen én onafhankelijk van rails kunnen voortbewegen! Je hebt deze wonderbaarlijke contrapties in allerlei soorten en maten. Er zijn er ook bij die hun hand er niet voor omdraaien om wat gevallen bladeren, sneeuw of weilanden te trotseren.

Zodoende heeft de NS nu besloten vier van deze units aan te schaffen, om een reddingsoperatie op touw te zetten voor toekomstige gestrande treinen. De geel-blauwe brigade heeft hierbij niet voor de minste auto’s gekozen, maar voor een kwartet Unimogs. Deze oude favorieten van Arnold Schwarzenegger kunnen de treinen door zo’n beetje elk terrein bereiken en vervolgens indien noodzakelijk de wagonnetjes zelf trekken. Puik wark.